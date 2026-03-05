解放軍發文談美以襲伊朗5大教訓 強調最根本的依靠是自己

快訊

香港01／ 撰文：許祺安
圖為伊朗德黑蘭革命廣場附近一處損毀的建築。新華社
圖為伊朗德黑蘭革命廣場附近一處損毀的建築。新華社

以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點。中國軍號 @China Military Bugle 3月3日在社交平台X上用中英雙語發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》，強調最根本的依靠是自己。

解放軍發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》指：

一、最致命的隱患：內奸

二、最昂貴的誤判：輕信和平

三、最冰冷的現實：武器批判

四、最殘酷的悖論：勝利幻覺

五、最根本的依靠：自己

文章授權轉載自《香港01》

解放軍 伊朗 以色列

美軍部署地面部隊等川普決定 美官員難給答案

究竟美軍會不會部署地面部隊進入伊朗，美國總統川普日前並未排除這個可能性，在川普尚未鬆口前，美國官員也不願為總統回答，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，這是政策制定者要回答的問題，他不制定政策，他只負責執行政策；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日則說，部署地面部隊並不在軍事行動現階段的計畫之中，不過李維特也說，她不會為總統移除這個選項。

讚揚美軍攻打伊朗表現 川普：若滿分10分 我打15分

美國總統川普今天宣稱，美國與伊朗交戰初期取得重大成功，若滿分為10分，他會給美軍表現打15分

白宮聲稱西班牙同意與美軍合作 西班牙外長否認

美國總統川普3日砲轟西班牙沒有全力支持美國對伊朗採取的軍事行動，揚言終止與西班牙的所有貿易，美國白宮4日則表示，西班牙已經同意與美軍合作，不過根據路透報導，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，西班牙沒有與美國達成協議。

川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日承認說，他之所以下令行動是因為他「相信」伊朗會先攻擊美國，引發爭議；美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日表示，川普並非憑空做出決定，指川普是基於伊朗表現出迫在眉睫的威脅的事實才會有這樣的感覺。

五角大廈：數天內取得伊朗制空權 美精準彈藥仍充足

美國和以色列持續攻擊伊朗，美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，預計在未來幾天內，美以將完全掌控伊朗領空，取得制空權；美軍參謀首...

