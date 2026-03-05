解放軍發文談美以襲伊朗5大教訓 強調最根本的依靠是自己

究竟美軍會不會部署地面部隊進入伊朗，美國總統川普日前並未排除這個可能性，在川普尚未鬆口前，美國官員也不願為總統回答，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，這是政策制定者要回答的問題，他不制定政策，他只負責執行政策；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日則說，部署地面部隊並不在軍事行動現階段的計畫之中，不過李維特也說，她不會為總統移除這個選項。

2026-03-05 06:15