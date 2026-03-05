解放軍發文談美以襲伊朗5大教訓 強調最根本的依靠是自己
以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點。中國軍號 @China Military Bugle 3月3日在社交平台X上用中英雙語發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》，強調最根本的依靠是自己。
解放軍發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》指：
一、最致命的隱患：內奸
二、最昂貴的誤判：輕信和平
三、最冰冷的現實：武器批判
四、最殘酷的悖論：勝利幻覺
五、最根本的依靠：自己
延伸閱讀：
伊朗局勢｜中國僅口頭聲援？美媒分析：避免捲入持久戰 支持有限
文章授權轉載自《香港01》
