美以攻打伊朗邁入第5天 川普：取得巨大進展

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，美國總統川普今天表示，目前在戰線上進展順利，正取得巨大進展，伊朗的飛彈和發射器正被摧毀，美軍會持續推進行動。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）今天邁入第5天，川普（Donald Trump）下午在華府一場活動上表示，美國在戰線上進展非常順利。「有人問我，如果以10分為滿分，我會打幾分？我會說大約15分」。

他說，美國現在處於強大的優勢地位，伊朗領導階層正迅速瓦解，「任何看起來想當領導人的人，最後都喪命了」。

川普指出，伊朗政權多年來一直是巨大威脅，殺害了美國和世界各地許多人。他認為，「若不先下手為強，他們就會對以色列動手，如果可能的話，也會給我們一擊」。

他表示，美軍行動目前正取得巨大進展，伊朗的飛彈正迅速被摧毀、發射器也被摧毀。他們正在攻擊鄰國，在某些情況下甚至攻擊其盟友，「真是一個失控的國家」。

他說，美國將持續進行這項軍事行動並維持好表現，「我們擁有世界上最強大的軍隊」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍早在白宮記者會上表示，美軍這項作戰行動的目標包括摧毀伊朗彈道飛彈及其產業、殲滅伊朗海軍，確保伊朗政權的恐怖分子代理人再也無法破壞區域穩定和攻擊美軍，以及確保伊朗永遠無法擁有核武。

李威特指出，到目前為止美國已摧毀超過20艘伊朗艦艇，「目前阿拉伯灣、荷莫茲海峽或阿曼灣，已無任何一艘伊朗船艦在航行」。

目前已知有6名美軍人員在這場軍事行動中殉職。