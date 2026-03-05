快訊

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮：美接近取得伊朗制空權 川普思考戰後角色

中央社／ 華盛頓4日專電

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，白宮發言人今天表示，預計未來幾小時內將取得對伊朗領空完整且絕對的控制權，好讓美軍能繼續達成任務目標；另外，美國總統川普正積極思考這場衝突結束後，美國在伊朗當地所扮演的角色。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）今天邁入第5天，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）下午在白宮記者會上表示，這項作戰行動的目標包括摧毀伊朗彈道飛彈及其產業、殲滅伊朗海軍，確保伊朗政權的恐怖分子代理人再也無法破壞區域穩定和攻擊美軍，以及確保伊朗永遠無法擁有核武。

李威特指出，到目前為止美國已摧毀超過20艘伊朗艦艇，「目前阿拉伯灣、荷莫茲海峽或阿曼灣，已無任何一艘伊朗船艦在航行」。

另外，她表示，美軍已打擊超過2000個目標，摧毀數以百計的彈道飛彈、發射器和無人機，「我們預計在未來幾小時內將取得對伊朗領空的完整且絕對控制權」，好讓美軍能繼續達成任務目標。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天稍早則在五角大廈記者會上表示，預計在未來幾天內，美、以將完全掌控伊朗領空，取得制空權。

此外，對於媒體問及，川普（Donald Trump）是否已開始思考這場衝突過後，美國在伊朗的角色，李威特回應表示，她認為這是川普正積極考慮並和顧問、國安團隊討論的事情，但目前焦點在於確保「史詩怒火行動」能快速且有效取得成功。

美、以對伊朗發動攻擊後，造成伊朗多名領導高層喪命，包括86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）。川普日前喊話，這是伊朗人民奪回自己國家的唯一且大好機會。

外媒報導，哈米尼擔任伊朗最高領袖30多年間，在國內鎮壓異議人士，並堅守對美國和以色列的敵意。

發言人 恐怖分子 白宮

延伸閱讀

川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

五角大廈：數天內取得伊朗制空權 美精準彈藥仍充足

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

相關新聞

從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

伊朗官方媒體周三（4日）表示，亞馬遜位於巴林的資料中心遭到伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的攻擊，是因為該公司支援美國的軍事行動。

美伊戰爭再擴大！伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

路透報導，美以聯軍開轟伊朗迄今邁入第5天，中東戰事急遽擴大。美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域擊沉一艘伊朗船艦，該處距離波斯灣數千英里。同日，伊朗發射彈道飛彈打擊駐有美軍的土耳其基地，遭北約防空系統中途擊落，衝突首度燒至北約成員國土耳其得門戶；在最糟情境下恐觸發北約集體防禦條款。

美國參議院放行川普續打伊朗！否決「未經國會授權不得動武」決議

華爾街日報報導，美國參議院4日以53票反對、47票贊成，否決一項「戰爭權力決議案」，等於拒絕替川普對伊朗動武踩煞車，讓美軍代號「史詩怒火」的行動得以在未取得國會授權下持續推進。

解放軍發文談美以襲伊朗5大教訓 強調最根本的依靠是自己

以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點。中國軍號 @China Military Bugle 3月3日在社交平台X上用中英雙語發佈《美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓》，強調最根本的依靠是自己。

美以攻打伊朗邁入第5天 川普：取得巨大進展

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，美國總統川普今天表示，目前在戰線上進展順利，正取得巨大進展，伊朗的飛彈和發射器正被摧毀，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。