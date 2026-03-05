白宮：美接近取得伊朗制空權 川普思考戰後角色

美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，白宮發言人今天表示，預計未來幾小時內將取得對伊朗領空完整且絕對的控制權，好讓美軍能繼續達成任務目標；另外，美國總統川普正積極思考這場衝突結束後，美國在伊朗當地所扮演的角色。

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）今天邁入第5天，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）下午在白宮記者會上表示，這項作戰行動的目標包括摧毀伊朗彈道飛彈及其產業、殲滅伊朗海軍，確保伊朗政權的恐怖分子代理人再也無法破壞區域穩定和攻擊美軍，以及確保伊朗永遠無法擁有核武。

李威特指出，到目前為止美國已摧毀超過20艘伊朗艦艇，「目前阿拉伯灣、荷莫茲海峽或阿曼灣，已無任何一艘伊朗船艦在航行」。

另外，她表示，美軍已打擊超過2000個目標，摧毀數以百計的彈道飛彈、發射器和無人機，「我們預計在未來幾小時內將取得對伊朗領空的完整且絕對控制權」，好讓美軍能繼續達成任務目標。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天稍早則在五角大廈記者會上表示，預計在未來幾天內，美、以將完全掌控伊朗領空，取得制空權。

此外，對於媒體問及，川普（Donald Trump）是否已開始思考這場衝突過後，美國在伊朗的角色，李威特回應表示，她認為這是川普正積極考慮並和顧問、國安團隊討論的事情，但目前焦點在於確保「史詩怒火行動」能快速且有效取得成功。

美、以對伊朗發動攻擊後，造成伊朗多名領導高層喪命，包括86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）。川普日前喊話，這是伊朗人民奪回自己國家的唯一且大好機會。

外媒報導，哈米尼擔任伊朗最高領袖30多年間，在國內鎮壓異議人士，並堅守對美國和以色列的敵意。