美軍部署地面部隊等川普決定 美官員難給答案

究竟美軍會不會部署地面部隊進入伊朗，美國總統川普日前並未排除這個可能性，在川普尚未鬆口前，美國官員也不願為總統回答，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，這是政策制定者要回答的問題，他不制定政策，他只負責執行政策；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日則說，部署地面部隊並不在軍事行動現階段的計畫之中，不過李維特也說，她不會為總統移除這個選項。

至於美軍對伊朗的軍事行動會持續多久？川普日前稱預期是4周到5周，不過美國國防部4日上午舉行記者會，國防部長赫塞斯給出更長的評估，赫塞斯說，有可能是4周，也可能是6周、8周，但他說，亦不排除是3周；赫塞斯說，美國設定這場戰爭的節奏，並表示，美國唯一的限制就是川普想要為美國人民達成什麼樣特定的結果；赫塞斯指出，這就是為什麼他們不討論行動的長短。