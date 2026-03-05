聽新聞
讚揚美軍攻打伊朗表現 川普：若滿分10分 我打15分
美國總統川普今天宣稱，美國與伊朗交戰初期取得重大成功，若滿分為10分，他會給美軍表現打15分。
美國有線電視新聞網（CNN）與「以色列時報」（The Times of Israel）報導，川普在白宮一場活動上表示：「我們在戰場前線的表現非常好，這麼說還算含蓄了。」
此外，川普也提及：「我會說--如果有人問我，如果以10分為滿分，我會打幾分？我會說大約15分。」
他還說：「如果我們不先採取行動，他們本來就會對以色列下手，如果情況允許，他們也會對我們動手。」
