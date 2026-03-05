快訊

白宮聲稱西班牙同意與美軍合作 西班牙外長否認

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社
美國總統川普3日砲轟西班牙沒有全力支持美國對伊朗採取的軍事行動，揚言終止與西班牙的所有貿易，美國白宮4日則表示，西班牙已經同意與美軍合作，不過根據路透報導，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，西班牙沒有與美國達成協議。

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），川普3日在白宮與德國總理梅爾茨見面，川普表示，西班牙在此次美國打擊伊朗的軍事行動中，拒絕美國使用其軍事基地，「態度不友好」；川普並威脅說，「我們打算切斷與西班牙的所有貿易往來，我們不想和西班牙有任何瓜葛」；川普也批評西班牙不同意將軍費增至GDP5%的北約目標。

美國白宮4日舉行例行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，她相信西班牙已經清楚聽到川普的訊息，並表示，就她理解，西班牙在過去幾個小時裡已經同意與美軍合作；李維特說，美軍正與西班牙的對口協調。

李維特說，川普預期所有歐洲盟友都與美國合作，不只是為了美國，也是為了歐洲。

不過路透4日報導指出，阿爾巴雷斯否認這項說法，指西班牙政府對美伊戰爭，以及使用西班牙基地來轟炸伊朗的立場沒有改變；阿爾巴雷斯表示，他不清楚白宮的說法是依據什麼，或者這樣的說法來自何處。

川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

攻伊朗未獲支持 川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

空襲奏效…F-35首度擊落伊俄製戰機 預計數日內展開地面行動

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

美軍部署地面部隊等川普決定 美官員難給答案

究竟美軍會不會部署地面部隊進入伊朗，美國總統川普日前並未排除這個可能性，在川普尚未鬆口前，美國官員也不願為總統回答，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，這是政策制定者要回答的問題，他不制定政策，他只負責執行政策；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日則說，部署地面部隊並不在軍事行動現階段的計畫之中，不過李維特也說，她不會為總統移除這個選項。

