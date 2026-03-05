快訊

F-35首度擊落伊俄製戰機 美以武裝庫德族部隊預計數日內展開地面行動

Google Pixel 10a搶先開箱！親民價擁平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop

聽新聞
0:00 / 0:00

川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國白宮。圖／美國國家旅遊局授權使用
美國白宮。圖／美國國家旅遊局授權使用

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日承認說，他之所以下令行動是因為他「相信」伊朗會先攻擊美國，引發爭議；美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日表示，川普並非憑空做出決定，指川普是基於伊朗表現出迫在眉睫的威脅的事實才會有這樣的感覺。

美軍日前對伊朗發動攻擊，魯比歐2日在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。此言引發民主黨的批評，認為美軍發動戰爭與否，竟是由第三國來決定。

然而，川普3日又推翻這項說法，川普稱他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定。

川普此言引發爭議，魯比歐4日為川普說明，指川普是選擇在伊朗最弱的時刻出手，認為如果美國不現在攻擊伊朗，一年或一年半以後，恐怕沒有人能動得了他們，伊朗就能為所欲為，所以川普才做出攻擊的決定；魯比歐也說，川普決定和以色列聯合作戰，因為這樣給美國最高的成功機會。

魯比歐說，川普之所以選擇主動出擊，因為他得出結論，認為美國不能先被攻擊，指川普不願承受伊朗先發制人的風險。

美國白宮4日舉行例行記者會，有媒體再度質疑川普政府決定出兵伊朗的原因，李維特表示，川普政府上下已經把總統做出決定的原因說得很清楚，並表示，川普並非憑空做出這樣的決定。

李維特說，川普下令發動軍事行動是基於伊朗各式各樣對美國的威脅，所累積出來的影響；李維特進一步指出，川普的「感覺」（feeling）是基於伊朗是世界上贊助恐怖主義的領頭羊國家，以及伊朗正快速、激進地建立他們的飛彈項目，意圖透過飛彈和海軍來保護伊朗國內繼續發展核子武器。

李維特並表示，川普也在美國與伊朗的談判中發現伊朗一意孤行，尋求死亡和毀滅，並表示，川普不願和過去的總統一樣袖手旁觀，把問題交給下一任政府；李維特說，川普有「基於事實的感覺」（feeling based on fact），認為伊朗即將攻擊美國，以及美國在區域的財產，所以川普下定決行發起軍事行動。

李維特 民主黨 白宮

延伸閱讀

以逼參戰？川普：伊朗會先攻 我迫以出手

川普稱為防伊朗先攻擊才出手 與盧比歐說法不一

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

相關新聞

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

空襲奏效…F-35首度擊落伊俄製戰機 預計數日內展開地面行動

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

美軍部署地面部隊等川普決定 美官員難給答案

究竟美軍會不會部署地面部隊進入伊朗，美國總統川普日前並未排除這個可能性，在川普尚未鬆口前，美國官員也不願為總統回答，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日表示，這是政策制定者要回答的問題，他不制定政策，他只負責執行政策；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）4日則說，部署地面部隊並不在軍事行動現階段的計畫之中，不過李維特也說，她不會為總統移除這個選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。