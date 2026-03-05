聽新聞
以色列展開新一波空襲 伊朗首都德黑蘭傳巨響
以色列軍方宣布，以軍今天對伊朗首都德黑蘭（Tehran）展開新一波空襲，目標鎖定「伊朗政權」的軍事基礎設施。法新社記者表示，德黑蘭可聽見巨大爆炸聲響。
以色列軍方發表聲明指出：「以色列國防軍（IDF）已對德黑蘭各地展開新一波打擊，鎖定屬於伊朗政權的軍事基礎設施。」
此外，法新社記者表示，德黑蘭今晚可聽到巨大爆炸聲響。伊朗官媒也報導，德黑蘭西部地區發生多起爆炸事件。
伊朗媒體還報導，其他數個城市也發生爆炸，包括南部波斯灣港市阿巴斯（Bandar Abbas）及西北部城市大不里士（Tabriz）。
