以色列展開新一波空襲 伊朗首都德黑蘭傳巨響

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導

以色列軍方宣布，以軍今天對伊朗首都德黑蘭（Tehran）展開新一波空襲，目標鎖定「伊朗政權」的軍事基礎設施。法新社記者表示，德黑蘭可聽見巨大爆炸聲響。

以色列軍方發表聲明指出：「以色列國防軍（IDF）已對德黑蘭各地展開新一波打擊，鎖定屬於伊朗政權的軍事基礎設施。」

此外，法新社記者表示，德黑蘭今晚可聽到巨大爆炸聲響。伊朗官媒也報導，德黑蘭西部地區發生多起爆炸事件。

伊朗媒體還報導，其他數個城市也發生爆炸，包括南部波斯灣港市阿巴斯（Bandar Abbas）及西北部城市大不里士（Tabriz）。

基礎設施 伊朗 德黑蘭

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

空襲奏效…F-35首度擊落伊俄製戰機 預計數日內展開地面行動

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

五角大廈：數天內取得伊朗制空權 美精準彈藥仍充足

美國和以色列持續攻擊伊朗，美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，預計在未來幾天內，美以將完全掌控伊朗領空，取得制空權；美軍參謀首...

