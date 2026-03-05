聽新聞
史上首次 以色列F-35擊落伊朗俄製戰機
以色列國防軍今天表示，一架以色列空軍F-35I戰機不久前於德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130型（Yak-130）戰機。
「以色列時報」（The Times of Israel）報導，這是F-35首次擊落有人駕駛的飛機，也是以色列空軍近40年來，首次與有人駕駛的飛機進行空對空作戰。
以色列空軍上一次擊落有人敵機是在1985年11月24日，地點為黎巴嫩。在那次事件中，一架以色列空軍F-15戰機擊落了兩架敘利亞米格-23（MiG-23）戰機。
