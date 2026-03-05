聽新聞
以色列空襲鎖定伊朗國家警察機器 為民眾起義鋪路
「華爾街日報」報導，以色列軍方正將矛頭指向伊朗國家警察機器，以期為民眾起義推翻伊斯蘭政權鋪路。伊朗國家警察機器曾殘酷鎮壓示威活動，導致數千人喪生。
根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），以色列軍方表示，以軍空襲目標是伊朗負責內部安全的人員，從伊朗強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）成員，乃至高階情報官員等。
與此同時，美國也打擊若干伊朗國內安全機構，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的德黑蘭總部。伊斯蘭革命衛隊是負責捍衛和維繫伊朗政權的強大組織。
伊朗今年1月爆發反政府示威期間，伊斯蘭革命衛隊和巴斯杰武裝人員是血腥鎮壓抗議民眾的主要執行者，他們向人群開槍，造成數千人死亡。
這堪稱全球數十年來最慘烈的政治鎮壓行動之一。伊朗警察部隊和情報部門也鎮壓集會，並大規模逮捕抗議者。
以色列官員已表明，他們希望通過空襲，對伊朗國家警察機器造成足夠的損害，讓地面上民眾得以接管國家。
但伊朗問題分析人士認為，單靠空襲要實現這一目標並不容易。
