中東戰雲密佈 伊朗威脅攻擊全球以色列大使館
伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）今天警告，如果以色列攻擊伊朗駐黎巴嫩外交使團，伊朗將把全球所有以色列大使館視為攻擊目標。
法新社報導，薛卡契在電視直播中表示：「如果以色列犯下此種罪行，我們將不得不把全球以色列大使館視為合法攻擊目標。」
以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（AvichayAdraee）昨天指出，以軍「已警告那些仍留在黎巴嫩的伊朗恐怖政權代表，在成為攻擊目標前必須立即撤離」，將給予他們24小時離境時間。
黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）今天指稱，真主黨戰士正在黎巴嫩南部基安鎮（Khiam）與以軍展開「直接」衝突，當地距離邊界約6公里。
