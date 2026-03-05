中東戰雲密佈 伊朗威脅攻擊全球以色列大使館

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導

伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）今天警告，如果以色列攻擊伊朗駐黎巴嫩外交使團，伊朗將把全球所有以色列大使館視為攻擊目標。

法新社報導，薛卡契在電視直播中表示：「如果以色列犯下此種罪行，我們將不得不把全球以色列大使館視為合法攻擊目標。」

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（AvichayAdraee）昨天指出，以軍「已警告那些仍留在黎巴嫩的伊朗恐怖政權代表，在成為攻擊目標前必須立即撤離」，將給予他們24小時離境時間。

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）今天指稱，真主黨戰士正在黎巴嫩南部基安鎮（Khiam）與以軍展開「直接」衝突，當地距離邊界約6公里。

空襲奏效…F-35首度擊落伊俄製戰機 預計數日內展開地面行動

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

