五角大廈：數天內取得伊朗制空權 美精準彈藥仍充足

中央社／ 華盛頓4日專電
美以持續對伊朗發動攻擊，美軍參聯會主席凱恩表示精準彈藥庫存充足。 圖為林肯號航母上的水兵把炸彈推上飛行甲板，準備出擊。(美聯社) 路透通訊社
美以持續對伊朗發動攻擊，美軍參聯會主席凱恩表示精準彈藥庫存充足。 圖為林肯號航母上的水兵把炸彈推上飛行甲板，準備出擊。(美聯社) 路透通訊社

美國和以色列持續攻擊伊朗，美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，預計在未來幾天內，美以將完全掌控伊朗領空，取得制空權；美軍參謀首長聯席會議主席凱恩也說，執行這場任務所需的精準彈藥量仍充足。

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第5天，外電報導，面臨美以攻勢持續，德黑蘭誓言徹底摧毀中東的軍事和經濟基礎設施，顯示這場戰爭絲毫沒有結束跡象。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今早在五角大廈記者會上表示，更多美軍部隊正在抵達，現在還處於非常早期的階段，正如美國總統川普（Donald Trump）所言，美國「將投入所需的一切時間，以確保取得成功」。

他說，美軍與以色列國防軍聯手，對伊朗而言是毀滅性的打擊。預計在幾天內，「全球最強大的兩支空軍將完全掌控伊朗領空」，取得制空權。

赫格塞斯表示，今天將有更多美軍轟炸機、戰機抵達。在完全掌控伊朗領空的情況下，美國未來將開始使用500磅、1000磅及2000磅的GPS和雷射導引的精準重力炸彈，「我們這類炸彈的庫存幾乎是無窮盡的」。

他指出，美軍在行動初期使用了較多精密的遠距遙攻彈藥，但現在已不再需要動用這類武器，「我們這類武器的庫存及愛國者飛彈（Patriots），仍舊充足」。

一同出席記者會的美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也說，外界對於美軍彈藥存量有很多疑問，但「我們擁有足夠的精準彈藥來執行目前的任務，在進攻或防衛方面都是如此」。

路透社昨天報導，在美國空襲伊朗與近期展開多項軍事行動後，五角大廈正致力於補充庫存；知情人士透露，川普政府計劃6日在白宮與美國最大國防承包商高層會面，討論加速生產武器。

基礎設施 五角大廈 彈藥 伊朗 美軍 以色列

延伸閱讀

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

五角大廈：美國不會陷入新的無休止戰爭

相關新聞

空襲奏效…F-35首度擊落伊俄製戰機 預計數日內展開地面行動

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。