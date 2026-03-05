五角大廈：數天內取得伊朗制空權 美精準彈藥仍充足

美國和以色列持續攻擊伊朗，美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，預計在未來幾天內，美以將完全掌控伊朗領空，取得制空權；美軍參謀首長聯席會議主席凱恩也說，執行這場任務所需的精準彈藥量仍充足。

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第5天，外電報導，面臨美以攻勢持續，德黑蘭誓言徹底摧毀中東的軍事和經濟基礎設施，顯示這場戰爭絲毫沒有結束跡象。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今早在五角大廈記者會上表示，更多美軍部隊正在抵達，現在還處於非常早期的階段，正如美國總統川普（Donald Trump）所言，美國「將投入所需的一切時間，以確保取得成功」。

他說，美軍與以色列國防軍聯手，對伊朗而言是毀滅性的打擊。預計在幾天內，「全球最強大的兩支空軍將完全掌控伊朗領空」，取得制空權。

赫格塞斯表示，今天將有更多美軍轟炸機、戰機抵達。在完全掌控伊朗領空的情況下，美國未來將開始使用500磅、1000磅及2000磅的GPS和雷射導引的精準重力炸彈，「我們這類炸彈的庫存幾乎是無窮盡的」。

他指出，美軍在行動初期使用了較多精密的遠距遙攻彈藥，但現在已不再需要動用這類武器，「我們這類武器的庫存及愛國者飛彈（Patriots），仍舊充足」。

一同出席記者會的美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也說，外界對於美軍彈藥存量有很多疑問，但「我們擁有足夠的精準彈藥來執行目前的任務，在進攻或防衛方面都是如此」。

路透社昨天報導，在美國空襲伊朗與近期展開多項軍事行動後，五角大廈正致力於補充庫存；知情人士透露，川普政府計劃6日在白宮與美國最大國防承包商高層會面，討論加速生產武器。