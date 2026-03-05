聽新聞
美以空襲伊朗衝擊中東 荷莫茲海峽油輪通行量驟減90%

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導

能源市場情報公司Kpler今天表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%，但未完全中斷。

全球約1/5的原油運輸行經荷莫茲海峽。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗展開大規模空襲以來，原油與天然氣價格大幅飆漲。

伊朗則連番發射飛彈與無人機以示報復，攻擊中東地區駐有美國軍事人員或設有美軍基地的國家，同時襲擊多艘船隻。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天聲稱已控制荷莫茲海峽，並警告任何試圖通過該水道的船隻，都可能遭飛彈或失控無人機波及。

Kpler今天在社群平台發文指出：「船舶活動分析顯示，通過這條重要水道（荷莫茲海峽）的油輪通行量如今較上週減少約90%。」

空襲奏效…F-35首度擊落伊俄製戰機 預計數日內展開地面行動

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

