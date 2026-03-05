聽新聞
美以空襲伊朗衝擊中東 荷莫茲海峽油輪通行量驟減90%
能源市場情報公司Kpler今天表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%，但未完全中斷。
全球約1/5的原油運輸行經荷莫茲海峽。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗展開大規模空襲以來，原油與天然氣價格大幅飆漲。
伊朗則連番發射飛彈與無人機以示報復，攻擊中東地區駐有美國軍事人員或設有美軍基地的國家，同時襲擊多艘船隻。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天聲稱已控制荷莫茲海峽，並警告任何試圖通過該水道的船隻，都可能遭飛彈或失控無人機波及。
Kpler今天在社群平台發文指出：「船舶活動分析顯示，通過這條重要水道（荷莫茲海峽）的油輪通行量如今較上週減少約90%。」
