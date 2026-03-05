哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

現年五十六歲的穆吉塔巴，一九六九年出生於伊朗宗教重鎮馬什哈德。他與伊朗革命衛隊關係密切，一九八七年高中畢業後便加入伊朗軍事體系，並在兩伊戰爭的後期服役。一九八九年，他的父親哈米尼接替何梅尼成為最高領袖。

哈米尼掌權後，穆吉塔巴赴庫姆師從伊朗知名教士，並在宗教學院任教，藉此打入宗教菁英圈累積聲望。他長年在幕後運作，被形容暗中協助掌控最高領袖辦公室，僅在少數政治爭議時才偶爾曝光。

其中一次發生在二○○五年總統大選。改革派指控穆吉塔巴與革命衛隊及部分宗教領袖在幕後運作，協助保守派候選人阿馬丁加德勝選。改革派人士卡魯比更點名「一位宗師的兒子」干預選舉；哈米尼則出面護航，強調穆吉塔巴「本身就是宗師，不是宗師的兒子」。

每日郵報引述維基解密一份二○○八年美國機密報告指出，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，在政權內被視為強勢且有能力的領導者，也被當作接班人訓練。

他與革命衛隊高層關係深厚，能掌握核心情資，被看好未來將接掌部分國家權力。

伊朗反對派媒體「伊朗國際」透露，負責遴選最高領袖的伊朗專家會議在革命衛隊壓力下，據稱已內定穆吉塔巴為下任最高領袖。