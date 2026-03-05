聽新聞
哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

現年五十六歲的穆吉塔巴，一九六九年出生於伊朗宗教重鎮馬什哈德。他與伊朗革命衛隊關係密切，一九八七年高中畢業後便加入伊朗軍事體系，並在兩伊戰爭的後期服役。一九八九年，他的父親哈米尼接替何梅尼成為最高領袖。

哈米尼掌權後，穆吉塔巴赴庫姆師從伊朗知名教士，並在宗教學院任教，藉此打入宗教菁英圈累積聲望。他長年在幕後運作，被形容暗中協助掌控最高領袖辦公室，僅在少數政治爭議時才偶爾曝光。

其中一次發生在二○○五年總統大選。改革派指控穆吉塔巴與革命衛隊及部分宗教領袖在幕後運作，協助保守派候選人阿馬丁加德勝選。改革派人士卡魯比更點名「一位宗師的兒子」干預選舉；哈米尼則出面護航，強調穆吉塔巴「本身就是宗師，不是宗師的兒子」。

每日郵報引述維基解密一份二○○八年美國機密報告指出，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，在政權內被視為強勢且有能力的領導者，也被當作接班人訓練。

他與革命衛隊高層關係深厚，能掌握核心情資，被看好未來將接掌部分國家權力。

伊朗反對派媒體「伊朗國際」透露，負責遴選最高領袖的伊朗專家會議在革命衛隊壓力下，據稱已內定穆吉塔巴為下任最高領袖。

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

