聽新聞
0:00 / 0:00

冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國國務卿魯比歐（右）就任佛州眾議院議長時，獲時任州長傑布．布希（左）贈送刻有「讓蔣介石出場」的劍。（路透）
美國國務卿魯比歐（右）就任佛州眾議院議長時，獲時任州長傑布．布希（左）贈送刻有「讓蔣介石出場」的劍。（路透）

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

政治新聞網POLITICO報導，這句話源自一九五○年代冷戰時期的美國右翼組織約翰伯奇協會（John Birch Society），此協會主張讓美國武裝當時在台灣的國民黨領袖蔣中正，協助他從共產黨手中奪回中國。

二○○五年九月十三日魯比歐正式就任佛州史上首位古巴裔州眾議院議長，魯比歐發表就任演說後，時任佛州州長、美國前總統老布希次子傑布・布希拿出一把金色寶劍贈與魯比歐，並鄭重表示要把「一位偉大保守派戰士的寶劍」授予他，象徵保守派精神傳承。但事後外界發現，劍上刻的並非傑布口中的「張（Chang）」，而是「蔣（Chiang）」，完整字樣是「Unleash Chiang」，也就是「讓蔣介石出場」。

這個短語後來成為布希家族在運動場較勁時的嗆聲用語，已故總統老布希打球時，常會在底線前先放話，說就要「讓蔣介石出場」，意思是接著要來一記強力發球。

共產黨 蔣中正 老布希 魯比歐

延伸閱讀

解密冷戰術語「讓蔣介石出場」！外媒揭美國務卿魯比歐曾獲「中正劍」

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。