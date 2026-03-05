冷戰術語「加大攻勢」 魯比歐：讓蔣介石出場

美國國務卿魯比歐三日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

政治新聞網POLITICO報導，這句話源自一九五○年代冷戰時期的美國右翼組織約翰伯奇協會（John Birch Society），此協會主張讓美國武裝當時在台灣的國民黨領袖蔣中正，協助他從共產黨手中奪回中國。

二○○五年九月十三日魯比歐正式就任佛州史上首位古巴裔州眾議院議長，魯比歐發表就任演說後，時任佛州州長、美國前總統老布希次子傑布・布希拿出一把金色寶劍贈與魯比歐，並鄭重表示要把「一位偉大保守派戰士的寶劍」授予他，象徵保守派精神傳承。但事後外界發現，劍上刻的並非傑布口中的「張（Chang）」，而是「蔣（Chiang）」，完整字樣是「Unleash Chiang」，也就是「讓蔣介石出場」。

這個短語後來成為布希家族在運動場較勁時的嗆聲用語，已故總統老布希打球時，常會在底線前先放話，說就要「讓蔣介石出場」，意思是接著要來一記強力發球。