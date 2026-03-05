聽新聞
美射魚雷擊沉伊朗軍艦

聯合報／ 記者陳熙文、編譯江昱蓁／綜合報導

伊朗一艘載有一百八十名船員的飛彈巡防艦四日在印度洋斯里蘭卡南部外海沉沒，目前卅二人獲救，八十七人喪生，六十一人失蹤，搜救任務仍進行中。美國國防部長赫塞斯證實，美國潛艦發射魚雷擊沉這艘伊朗軍艦

這艘名為「德納號」的巡防艦當時行駛於斯里蘭卡的領海外，斯國政府說，該艦於當地時間上午五時○八分（台灣時間上午七時卅八分）發出遇難訊號，斯里蘭卡隨即派遣海軍艦艇與空軍馳援。

赫塞斯說，美國潛艦以魚雷擊沉這艘在國際水域的伊朗軍艦，並稱這是二戰之後，美國海軍首次用魚雷擊沉敵艦。美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，美軍至今已擊沉超過廿艘伊朗船艦。赫塞斯預告一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動。

軍艦 巡防艦 赫塞斯 美國 伊朗

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

