美射魚雷擊沉伊朗軍艦

伊朗一艘載有一百八十名船員的飛彈巡防艦四日在印度洋斯里蘭卡南部外海沉沒，目前卅二人獲救，八十七人喪生，六十一人失蹤，搜救任務仍進行中。美國國防部長赫塞斯證實，美國潛艦發射魚雷擊沉這艘伊朗軍艦。

這艘名為「德納號」的巡防艦當時行駛於斯里蘭卡的領海外，斯國政府說，該艦於當地時間上午五時○八分（台灣時間上午七時卅八分）發出遇難訊號，斯里蘭卡隨即派遣海軍艦艇與空軍馳援。

赫塞斯說，美國潛艦以魚雷擊沉這艘在國際水域的伊朗軍艦，並稱這是二戰之後，美國海軍首次用魚雷擊沉敵艦。美國參謀首長聯席會議主席凱恩說，美軍至今已擊沉超過廿艘伊朗船艦。赫塞斯預告一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動。