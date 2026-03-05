聽新聞
0:00 / 0:00

以逼參戰？川普：伊朗會先攻 我迫以出手

聯合報／ 記者陳熙文、編譯陳韻涵／綜合報導

美國川普政府攻打伊朗的理由連日說法前後矛盾，引發國會與外界質疑。

華爾街日報報導，美國國務卿魯比歐二日在國會簡報時表示，美方得知以色列即將攻擊伊朗，評估伊朗勢必報復駐中東美軍，因此採取先發制人行動，如果只採取防禦姿態「會讓美國遭受更多傷亡」。這個說法形同承認美國是被以色列逼迫參戰，遭到國會議員批評。

然而，川普三日給出截然不同的說法。川普在白宮橢圓辦公室受訪時表示，「我認為伊朗會先發動攻擊。根據談判進展，我認為他們會先出手，若真有什麼結果，那就是我可能迫使以色列出手。」川普強調，並非以色列逼著美國參戰，而是他判斷伊朗將先攻擊美國，因此決定動手。

魯比歐三日再赴國會時，改口稱川普「決定先出手」，因為美方認為與伊朗談判已失敗，無法承受先被攻擊的風險，但魯比歐也坦承，美方知悉以色列的攻擊計畫，認為「聯合作戰成功率最高」。魯比歐說：「總統決定系統性地摧毀伊朗的恫嚇能力，而我們執行這項決定。」白宮發言人李維特透過Ｘ平台為魯比歐辯護，寫道「魯比歐並未聲稱以色列把川普拖入戰爭」。

不過，國會山莊報根據國會機密簡報內容報導，高層官員二日告訴兩黨議員，以色列的攻擊計畫確實促使美國提前行動。

美軍 美方 美國 川普

延伸閱讀

川普稱為防伊朗先攻擊才出手 與盧比歐說法不一

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

攻伊3天後 川普通報國會

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。