以逼參戰？川普：伊朗會先攻 我迫以出手
美國川普政府攻打伊朗的理由連日說法前後矛盾，引發國會與外界質疑。
華爾街日報報導，美國國務卿魯比歐二日在國會簡報時表示，美方得知以色列即將攻擊伊朗，評估伊朗勢必報復駐中東美軍，因此採取先發制人行動，如果只採取防禦姿態「會讓美國遭受更多傷亡」。這個說法形同承認美國是被以色列逼迫參戰，遭到國會議員批評。
然而，川普三日給出截然不同的說法。川普在白宮橢圓辦公室受訪時表示，「我認為伊朗會先發動攻擊。根據談判進展，我認為他們會先出手，若真有什麼結果，那就是我可能迫使以色列出手。」川普強調，並非以色列逼著美國參戰，而是他判斷伊朗將先攻擊美國，因此決定動手。
魯比歐三日再赴國會時，改口稱川普「決定先出手」，因為美方認為與伊朗談判已失敗，無法承受先被攻擊的風險，但魯比歐也坦承，美方知悉以色列的攻擊計畫，認為「聯合作戰成功率最高」。魯比歐說：「總統決定系統性地摧毀伊朗的恫嚇能力，而我們執行這項決定。」白宮發言人李維特透過Ｘ平台為魯比歐辯護，寫道「魯比歐並未聲稱以色列把川普拖入戰爭」。
不過，國會山莊報根據國會機密簡報內容報導，高層官員二日告訴兩黨議員，以色列的攻擊計畫確實促使美國提前行動。
