擴大戰場 伊續攻美領館、使館

伊朗以多波無人機報復美國和以色列攻擊，美國在中東地區的大使館與軍事基地成為攻擊目標。一架伊朗無人機三日擊中杜拜的美國領事館建築，另有兩架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（ＣＩＡ）在沙國的情報站，美軍在卡達的基地也遇襲。

社群媒體流傳的影片顯示，美國駐阿聯杜拜領事館建築遭無人機擊中，升起巨大濃煙。杜拜媒體辦公室表示，此次襲擊未造成人員傷亡，火勢已被撲滅。聲明指出：「杜拜當局成功撲滅位於杜拜美國領事館附近、因無人機攻擊行動引發的小型火災，此事件未造成人員受傷。」

美國國務卿魯比歐表示，一架伊朗無人機擊中美國領事館建築旁的停車場。自一九七九年伊朗學生衝入德黑蘭美國大使館並挾持人質以來，美國便未再與伊朗維持外交關係。杜拜的美國領事館長期為專責伊朗事務的美國外交官樞紐，某種程度上扮演德黑蘭的「影子大使館」。

一名美國官員表示，二日另有一架無人機擊中科威特的美國大使館，造成輕微損壞，電視畫面顯示大使館附近發生火災。華盛頓郵報則指出，美國與沙烏地政府證實三日有兩架無人機擊中位於利雅德的美國大使館園區。兩名知情人士透露，使館內的中情局情報站也遭波及。

阿聯國防部三日表示，伊朗過去幾天已向阿聯發射一八六枚彈道飛彈與八一二架無人機，多數遭攔截，但仍有部分在境內命中，造成三名外籍人士死亡、約七十人受傷。

紐約時報三日指出，美國與以色列對伊朗開戰後，伊朗的首要目標就是生存。為了達到這一點，德黑蘭當局希望提高美國總統川普承受的戰爭代價，包括美軍傷亡、能源成本與通膨壓力，試圖促使川普宣布勝利並收手。這項計畫被稱為「非對稱持久戰」，即接受初期損害，消耗以色列、美國與波灣國家防空系統，再進一步升級衝突。