伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

聯合報／ 編譯周辰陽江昱蓁／綜合報導
一名男子二月在德黑蘭參加紀念伊斯蘭革命四十七周年活動，高舉時任最高領導人哈米尼次子穆吉塔巴照片。歐新社
一名男子二月在德黑蘭參加紀念伊斯蘭革命四十七周年活動，高舉時任最高領導人哈米尼次子穆吉塔巴照片。歐新社

美國總統川普三日針對攻打伊朗行動表示，最壞情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。川普還斥責英國和西班牙未全力支持他攻擊伊朗，西班牙總理桑傑士直接以「拒絕戰爭」回應。

川普在白宮橢圓辦公室會見德國總理梅爾茨並接受媒體提問表示：「最壞情況是，我們做了這件事，然後換上一個人，結果跟前一個一樣糟糕。」他說：「這有可能。我們不希望那樣。那可能會是最糟的，你經歷這一切，然後五年後才發現，你換上去的人並沒有更好。」

美國總統川普（右）三日在白宮會見德國總理梅爾茨（左）。法新社
美國總統川普（右）三日在白宮會見德國總理梅爾茨（左）。法新社

川普透露，美國原屬意的接班人已身亡。他接受美國廣播公司專訪時說，「攻擊非常成功，除去大部分候選人，接班的不會是我們原本設想的對象，因為他們都死了，第二或第三順位的人選也已身亡」。

知情人士向伊朗反對派媒體「伊朗國際」透露，伊朗專家會議在革命衛隊壓力下，據稱已推舉哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖。

哈米尼和妻子、女兒、女婿、兒媳、孫子女都在空襲中喪生，五十六歲的穆吉塔巴倖存。他並非高階神職人員，也未在政權中擁有正式職務，但曾在兩伊戰爭期間於伊朗部隊服役，與革命衛隊關係密切，據信在幕後擁有相當影響力，多年來亦被視為可能的接班人選之一。

負責選出最高領袖的伊朗專家會議所在建築已遭摧毀，專家會議線上投票，預計數天內公布結果。

伊朗彈襲土耳其遭攔截

以色列四日持續空襲伊朗，伊朗也鎖定中東各地美國使館和基地還擊。土耳其國防部四日表示，一枚伊朗彈道飛彈進入土耳其領空，被土國飛彈防衛系統攔截摧毀。這是土耳其首度涉及這場戰事，也顯示伊朗持續擴大打擊範圍。

美國國防部長赫塞斯四日在五角大廈記者會宣布「伊朗完了」，「美國正取得決定性勝利」。他證實美軍潛艦在印度洋發射魚雷，擊沉一艘伊朗軍艦。四日稍早，一艘載有一百八十名船員的伊朗巡防艦在印度洋斯里蘭卡南部外海沉沒。他說，美國正「趁伊朗衰頹」予以重擊，「更猛烈的一波攻擊即將來到，我們才剛開始」。

儘管美國誇耀戰果，但英國、西班牙、加拿大等美國盟邦都並未力挺美國。

西國不挺 川普嗆斷貿易

川普三日砲轟英國和西班牙未全力支持他攻打伊朗，對英相施凱爾不滿，還威脅終止與西班牙的「所有貿易」。

英國一直是美國堅定盟友，然而，英國決定不涉入美國與以色列聯手攻擊伊朗行動。施凱爾一日晚間才宣布有限度開放美軍使用英國在印度洋的軍事基地，他說，他有責任就英國國家利益進行判斷。川普表示，「我對英國不滿意，我們現在面對的不是邱吉爾」。

西班牙總理桑傑士也不准美國使用西班牙南部基地攻擊伊朗。川普痛批「西班牙真糟」，表示已指示財政部長貝森特「切斷與西班牙所有貿易」。

桑傑士發表全國電視演說時回應，「西班牙政府的立場就是四個字，拒絕戰爭。我們不會因為害怕報復就成為共犯，做出對世界有害、違背我們價值與利益的事」。

加拿大總理卡尼四日訪問澳洲時說，美國和以色列襲擊伊朗似與國際法不符。加拿大雖支持對伊朗的軍事行動，但對此立場抱持遺憾，因為當前衝突是國際秩序失靈的另一事例。

梅爾茨 土耳其 以色列

英西不挺攻伊 川普惱怒

伊朗新領袖哈米尼次子接任 更為強硬派系

川普：伊朗新領導人恐一樣糟糕 我們考慮的人大多死了

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

