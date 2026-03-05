中東戰事若逾一個月 能源物價衝擊大

中東戰事升溫，府院高度關注。賴清德總統昨天表示，國安團隊第一時間已向他簡報，並即刻啟動相關應變機制；行政院長卓榮泰昨召集兩場會議，財經部會報告油氣存量、金融市場基本面都保持穩健。經濟部統計處長黃偉傑分析，美伊戰事若在一個月內結束，損害則有限，但若超過一個月，恐導致能源物價出現「超乎預期的表現」。

行政院副院長鄭麗君昨天舉行穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年九月底，持續推動油價雙緩漲機制。卓揆也要求交通部確實掌握旅行社團客返台行程，並協調優先安排國人返國航班。

昨天下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載五○一名旅客自杜拜返台。許多人著急尋找家人，見面後緊緊相擁、喜極而泣，交通部觀光署在現場高舉標語歡迎「平安歸國」。