以軍空襲 F-35首度擊落伊俄製戰機

聯合報／ 編譯高詣軒周辰陽／綜合報導
以色列戰車四日在接近黎巴嫩邊境地區行動。（美聯社）
以色列戰車四日在接近黎巴嫩邊境地區行動。（美聯社）

<a href='/search/tagging/2/美國' rel='美國' data-rel='/2/177264' class='tag'><strong>美國</strong></a>中央司令部釋出照片，一架F-35戰機二月廿八日從航艦起飛支援空襲<a href='/search/tagging/2/伊朗' rel='伊朗' data-rel='/2/103848' class='tag'><strong>伊朗</strong></a>行動。一架以軍F-35戰機四日在伊朗德黑蘭上空，擊落伊朗一架俄羅斯製戰機。（美聯社）
美國中央司令部釋出照片，一架F-35戰機二月廿八日從航艦起飛支援空襲伊朗行動。一架以軍F-35戰機四日在伊朗德黑蘭上空，擊落伊朗一架俄羅斯製戰機。（美聯社）

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

以色列時報四日引述以軍報導，一架以色列空軍F-35I戰鬥機稍早已在伊朗德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克—130型戰機。這是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，紐約時報說，這是當前衝突中，首次傳出以、伊兩國的有人駕駛飛機交戰。

以軍四日聲明指出，「以色列空軍已經開始針對伊朗恐怖政權在德黑蘭的目標展開大規模空襲」，德黑蘭市區傳出爆炸聲。以軍指出，空襲鎖定伊朗內部安全部隊和巴斯杰民兵使用的指揮中心。

美國與以色列繼續攻打伊朗，ＣＮＮ與ITV News分別引述知情人士報導，美國中央情報局與以色列正致力於武裝庫德族部隊，試圖在伊朗境內煽動起義，預計將在數日內展開地面行動。

伊朗庫德族武裝團體在伊拉克與伊朗邊境一帶擁有數千名武裝人員，主要活動於伊拉克庫德自治區。自戰爭開始以來，其中數個團體已發布公開聲明，暗示即將採取行動，並呼籲伊朗軍方人員倒戈。伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）近期也攻擊庫德族團體，三日表示已出動數十架無人機打擊庫德族武裝分子。

消息人士指出，川普政府一直與伊朗反對派團體及伊拉克庫德族領袖積極討論提供軍援。一名資深伊朗庫德族官員表示，美國總統川普曾與伊朗庫德民主黨（ＫＤＰＩ）主席希吉里通話；ＫＤＰＩ也是革命衛隊打擊的團體之一。該名官員說，伊朗庫德族反對派預計未來幾天參與伊朗西部的地面行動，預期將獲得美國與以色列的支持。

ＣＮＮ報導，去年六月美以空襲伊朗「十二日戰爭」以來，武器已被祕密運入伊朗西部，用於武裝數千名庫德族志願軍。美國與以色列近日多次空襲伊朗西部與兩伊邊境軍警據點，以削弱伊朗安全部隊，並為地面叛亂創造機會。一名以色列消息人士表示，攻擊可能在未來幾天進一步加強。

伊拉克 美國 伊朗

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

