以軍空襲 F-35首度擊落伊俄製戰機

美國中央司令部釋出照片，一架F-35戰機二月廿八日從航艦起飛支援空襲伊朗行動。一架以軍F-35戰機四日在伊朗德黑蘭上空，擊落伊朗一架俄羅斯製戰機。（美聯社）

美國與以色列聯手空襲伊朗的戰爭四日進入第五天，以軍表示已對德黑蘭展開新一波空襲，並表示在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

以色列時報四日引述以軍報導，一架以色列空軍F-35I戰鬥機稍早已在伊朗德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克—130型戰機。這是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，紐約時報說，這是當前衝突中，首次傳出以、伊兩國的有人駕駛飛機交戰。

以軍四日聲明指出，「以色列空軍已經開始針對伊朗恐怖政權在德黑蘭的目標展開大規模空襲」，德黑蘭市區傳出爆炸聲。以軍指出，空襲鎖定伊朗內部安全部隊和巴斯杰民兵使用的指揮中心。

美國與以色列繼續攻打伊朗，ＣＮＮ與ITV News分別引述知情人士報導，美國中央情報局與以色列正致力於武裝庫德族部隊，試圖在伊朗境內煽動起義，預計將在數日內展開地面行動。

伊朗庫德族武裝團體在伊拉克與伊朗邊境一帶擁有數千名武裝人員，主要活動於伊拉克庫德自治區。自戰爭開始以來，其中數個團體已發布公開聲明，暗示即將採取行動，並呼籲伊朗軍方人員倒戈。伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）近期也攻擊庫德族團體，三日表示已出動數十架無人機打擊庫德族武裝分子。

消息人士指出，川普政府一直與伊朗反對派團體及伊拉克庫德族領袖積極討論提供軍援。一名資深伊朗庫德族官員表示，美國總統川普曾與伊朗庫德民主黨（ＫＤＰＩ）主席希吉里通話；ＫＤＰＩ也是革命衛隊打擊的團體之一。該名官員說，伊朗庫德族反對派預計未來幾天參與伊朗西部的地面行動，預期將獲得美國與以色列的支持。

ＣＮＮ報導，去年六月美以空襲伊朗「十二日戰爭」以來，武器已被祕密運入伊朗西部，用於武裝數千名庫德族志願軍。美國與以色列近日多次空襲伊朗西部與兩伊邊境軍警據點，以削弱伊朗安全部隊，並為地面叛亂創造機會。一名以色列消息人士表示，攻擊可能在未來幾天進一步加強。