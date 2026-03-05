聽新聞
央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

聯合報／ 記者朱漢崙黃于庭／台北報導

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

除了匯價續貶，昨天的外匯市場總成交量高達四十一點三億美元，為史上第五大。匯銀人士估計，本周外資匯出金額約六十億美元。為避免新台幣短期內急貶，央行從昨天上午就在場內維持秩序，下午二時後，新台幣貶值幅度放大，一度來到卅一點七八二元，央行出手將匯價一路拉升至卅一點六九五元作收，尾盤震盪幅度將近一角，展現央行的穩匯決心。

中東戰爭延長激化全球避險情緒，美元指數連續兩日大幅走強，周二美元指數大漲百分之○點六五來到九十九點○二，周三主要亞幣幾乎全面貶值，但仍以台幣單日貶值百分之○點二七最多，韓元貶值百分之○點二、人民幣貶百分之○點一七、星幣貶百分之○點○七、日圓貶幅最低，貶值百分之○點○三。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，美伊戰爭後，美元一路上漲，亞洲貨幣包含新台幣相對貶值的主因有二：一是市場有部分極度恐慌的投資人將手中有獲利的股票了結，轉持有美元；二是荷莫茲海峽封鎖效應，東亞地區特別是台灣、日本、南韓都仰賴原油進口，一旦封鎖時間過久，東亞國家就需找尋其他進口原油，這是導致亞幣偏弱、美元走強的主因。

外資 美元匯率 美元指數 美伊開戰

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

