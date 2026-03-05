現金為王 全球股市債市黃金三殺

隨著中東戰火延續，全球金融市場出現股市、債市與黃金等貴金屬三者同步下殺的情況，顛覆避險資產與風險資產之間以往的反向連動性，反映當前以「現金為王」的主旋律，也推高市場波動性。

市場二日還預期中東衝突可迅速結束，但三日隨著戰事擴大，以色列攻擊黎巴嫩、伊朗攻擊波灣國家的能源基礎設施，宣布封鎖荷莫茲海峽阻撓石油運輸，情勢急轉直下，導致除了油價和美元走高外，多數主要股市、美國公債及其他債券都下跌，連避險資產黃金都走低。

道富環球投資管理駐波士頓首席投資策略師艾隆表示，這是對高度不確定事件的典型市場反應，「目前人們只想持有兩樣東西：石油和美元」。

LSEG Lipper數據顯示，全球貨幣市場基金吸引四七九億美元資金流入，創二月十七日以來最高，顯示投資人轉向短期類現金工具避險。相較下，投資人減持股票，美國股票型基金流出九十六億美元；全球股票型基金二日流出九十一億美元，為兩個多月來最大規模。

分析師表示，一連串因素驅動去風險化的操作，包括之前低估衝突、近幾周來布局部位極端，加上油價飆漲帶來通膨壓力並衝擊債券。

36 South資本顧問公司交易主管阿德科克說，中東局勢發展使投資人對各種可能結果重新定價，導致波動率飆升，並對石油、黃金與美元等資產中過度緊繃的部位形成壓力。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利表示，「美元走升，但資金並未流向美國公債或其他美元資產，顯示市場對短期現金的需求正在增加。」

紐約道富環球投資管理的黃金策略主管多西指出，就黃金而言，目前看到的是部分獲利了結，以及把黃金當成流動性避險工具出售，以應付追加保證金或被迫平倉的多頭部位，「當真正的地緣政治震撼或極端市場不確定性出現時，現金仍是王道」。