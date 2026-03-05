聽新聞
現金為王 全球股市債市黃金三殺

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

隨著中東戰火延續，全球金融市場出現股市、債市與黃金等貴金屬三者同步下殺的情況，顛覆避險資產與風險資產之間以往的反向連動性，反映當前以「現金為王」的主旋律，也推高市場波動性。

市場二日還預期中東衝突可迅速結束，但三日隨著戰事擴大，以色列攻擊黎巴嫩、伊朗攻擊波灣國家的能源基礎設施，宣布封鎖荷莫茲海峽阻撓石油運輸，情勢急轉直下，導致除了油價和美元走高外，多數主要股市、美國公債及其他債券都下跌，連避險資產黃金都走低。

道富環球投資管理駐波士頓首席投資策略師艾隆表示，這是對高度不確定事件的典型市場反應，「目前人們只想持有兩樣東西：石油和美元」。

LSEG Lipper數據顯示，全球貨幣市場基金吸引四七九億美元資金流入，創二月十七日以來最高，顯示投資人轉向短期類現金工具避險。相較下，投資人減持股票，美國股票型基金流出九十六億美元；全球股票型基金二日流出九十一億美元，為兩個多月來最大規模。

分析師表示，一連串因素驅動去風險化的操作，包括之前低估衝突、近幾周來布局部位極端，加上油價飆漲帶來通膨壓力並衝擊債券。

36 South資本顧問公司交易主管阿德科克說，中東局勢發展使投資人對各種可能結果重新定價，導致波動率飆升，並對石油、黃金與美元等資產中過度緊繃的部位形成壓力。

摩根資產管理公司首席全球策略師凱利表示，「美元走升，但資金並未流向美國公債或其他美元資產，顯示市場對短期現金的需求正在增加。」

紐約道富環球投資管理的黃金策略主管多西指出，就黃金而言，目前看到的是部分獲利了結，以及把黃金當成流動性避險工具出售，以應付追加保證金或被迫平倉的多頭部位，「當真正的地緣政治震撼或極端市場不確定性出現時，現金仍是王道」。

荷莫茲海峽 金價 債市 股票

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

