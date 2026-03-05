聽新聞
亞股股災 能源憂慮引發賣壓

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙何佩儒、編譯劉忠勇／綜合報導
台股昨重挫一四九四點，為史上第三大跌點。記者曾學仁／攝影
中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

不過，全球金融市場在經歷連續多日的劇烈震盪，歐股主要指數昨率先反彈，美股四大指數四日早盤開高，台指期夜盤也反彈近八百點，對台股今天盤勢的影響有待觀察。

中東戰事顛覆亞股今年的「ＡＩ交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」的賣壓取代。受惠於ＡＩ的南韓、日本和台灣股市首當其衝，其中首爾Kospi指數三日重挫百分之七點三後，昨賣壓加速，崩跌百分之十二點一至五○九三點，創史上最大單日跌幅，賣壓重到誘發「熔斷機制」，為二○二四年八月來首度啟動。Kospi指數從戰爭爆發以來，累計重挫百分之十八點四，跌幅是亞洲主要股市之最。

東京日經二二五指數昨收跌百分之三點六至五萬四二四五點，為二月六日來最低，單日跌幅為十一個月來最大，首相高市早苗二月八日勝選以來的漲幅全數蒸發。台股昨下跌百分之四點三五，戰爭爆發以來跌幅百分之七點三，東南亞股市也全墨。

三大法人昨聯手賣超台股一二九八億元，史上最大，其中外資賣超九六六億元是史上第二大，且連續五個交易日賣超台積電，外資累計四個交易日賣超金額達二四○八億元。

野村投信副總張繼文指出，今年以來台灣、南韓和日本股市表現強勁，是全球漲幅最大的市場，意味著大量資金曾從美國市場流出並投入亞洲股市，但當前不確定的環境下，這些資金正回流至相對安全的美元資產，導致亞洲市場出現獲利了結的賣壓。

富邦投顧董事長陳奕光說，即使沒有美伊戰爭，台股也到了要修正的時候，但目前基本面並沒有轉壞，投資人可以放心，這種坐電梯的急跌，有助趕走投機客。

面對台股恐慌性殺盤，阮清華指出，台股重挫是因美伊戰爭的單一國際事件影響，台灣難以獨善其身，國安基金密切觀察後續情勢。

南韓 指數 台股成交量 股災

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼次子穆吉塔巴 與革命衛隊關係密切

美以聯軍擊殺伊朗最高領袖哈米尼，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有希望的繼任者。紐約時報報導，穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

央行阻貶 台幣今31.8元保衛戰

外資大賣台股拖累新台幣走勢，儘管中央銀行出手阻貶，但新台幣兌美元匯率昨仍貶值八點六分、收卅一點六九五元；三月以來新台幣已貶值四點四四角、貶幅百分之一點四。匯銀人士說，新台幣今天將上演「卅一點八元保衛戰」；若外資持續賣超台股，新台幣匯率近期可能就會看到去年四月底的卅二元價位。

