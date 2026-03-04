快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

施凱爾再為是否助美攻伊朗辯駁 稱英國需「保持冷靜」

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天表示，英國政府為了顧及民眾對於局勢升溫的擔憂，因此在面對中東衝突時有必要保持冷靜。

路透社報導，在美國打擊伊朗的行動中，英國僅提供有限支援，美國總統川普（Donald Trump）昨天為此再度批評施凱爾（Keir Starmer）的領導力。

施凱爾今天對英國國會表示：「我知道全國上下都擔心情勢可能升級，因此我們有必要以清晰態度、明確目標及冷靜頭腦來採取行動。」

施凱爾還說，英國在預先部署軍事資產至中東地區的部分，一直與美國保持密切聯繫。

他表示：「過去幾周我們持續將我方軍事能力預先部署到區域，行動過程中我們一直與美方保持非常緊密聯繫。」他說這些軍事資產包括防空和反無人機系統及F-35戰機。

施凱爾 英國 伊朗 中東 美方 美國

英國部署防空驅逐艦和直升機 對抗伊朗飛彈無人機

攻伊朗未獲支持 川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

基地遭無人機攻擊 英國派驅逐艦直升機赴賽普勒斯

英官員：英美關係如常 持續情報、貿易與軍事合作

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

美伊戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言「摧毀中東基礎設施」

以色列和美國今天加強對伊朗安全部隊和其他權力象徵進行轟炸，德黑蘭則誓言徹底摧毀中東的軍事和經濟基礎設施，在在顯示這場戰爭...

我外交部官網設中東情勢專區 即時更新安全建議與措施

美伊開戰導致中東情勢惡化，外交部長林佳龍今天於社群平台表示，外交部官網設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新安全建議及相...

