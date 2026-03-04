施凱爾再為是否助美攻伊朗辯駁 稱英國需「保持冷靜」

英國首相施凱爾今天表示，英國政府為了顧及民眾對於局勢升溫的擔憂，因此在面對中東衝突時有必要保持冷靜。

路透社報導，在美國打擊伊朗的行動中，英國僅提供有限支援，美國總統川普（Donald Trump）昨天為此再度批評施凱爾（Keir Starmer）的領導力。

施凱爾今天對英國國會表示：「我知道全國上下都擔心情勢可能升級，因此我們有必要以清晰態度、明確目標及冷靜頭腦來採取行動。」

施凱爾還說，英國在預先部署軍事資產至中東地區的部分，一直與美國保持密切聯繫。

他表示：「過去幾周我們持續將我方軍事能力預先部署到區域，行動過程中我們一直與美方保持非常緊密聯繫。」他說這些軍事資產包括防空和反無人機系統及F-35戰機。