美伊戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言「摧毀中東基礎設施」

以色列和美國今天加強對伊朗安全部隊和其他權力象徵進行轟炸，德黑蘭則誓言徹底摧毀中東的軍事和經濟基礎設施，在在顯示這場戰爭絲毫沒有結束跡象，甚至有進一步擴大的風險。

●第5天戰事急遽升溫

美聯社報導，這場戰爭今天進入第5天，以色列除攻擊德黑蘭之外，也對伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）進行轟炸；伊朗則攻擊巴林、科威特和以色列。

戰事急遽升溫之際，土耳其國防部今天表示，一枚從伊朗發射的彈道飛彈在進入土耳其空域前遭到北大西洋公約組織（NATO）防空部隊攔截。一艘伊朗軍艦則在斯里蘭卡外海遭到美國潛艦擊沉。

●哈米尼國喪順延

以色列對伊朗的打擊節奏緊湊且激烈，伊朗國營電視台甚至宣布，原定今晚展開的最高領袖哈米尼（AliKhamenei）國喪將會順延。隨著戰機在德黑蘭上空轟鳴盤旋著，是否、以及如何逃離令當地民眾憂心忡忡。

這場戰爭已經造成伊朗逾1000人、黎巴嫩數十人喪生，同時嚴重衝擊全球石油與天然氣供應、阻礙國際航運，並且導致數十萬旅客受困中東。

以色列表示，已經摧毀伊朗強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）所屬建築物。巴斯杰是伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）的志願部隊，1月間在血腥鎮壓抗議行動時，造成數千人死亡、上萬人被捕。

以色列軍方還表示，對與伊朗內部安全指揮系統有關的建築進行打擊，這些部門過去也曾鎮壓民眾示威。以軍今天還對黎巴嫩貝魯特附近多座城鎮進行轟炸。

美國和以色列曾經表示，希望伊朗民眾推翻當前的神權統治，針對鎮壓示威的武裝力量進行打擊是相關策略其中一環。

●齋戒月戰爭

目前正值伊斯蘭教齋戒月期間，伊朗國營電視台已經開始用「齋戒月戰爭」（Ramadan war）形容這場衝突。此一說法反映領導人有意讓民眾做好戰爭還會持續一段時間的心理準備。

駐中東美軍最高指揮官、美軍中央司令部（USCentral Command）司令古柏（Brad Cooper）呼應此一看法。他表示：「我們才剛開始。」

美軍已毀損伊朗防空系統，摧毀其彈道飛彈、發射器和無人機。以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）指出，這導致伊朗減少攻擊。

儘管如此，以色列軍方表示，伊朗仍對以色列發射飛彈，爆炸聲今天響徹耶路撒冷（Jerusalem）天空。

伊朗也對區域其他國家展開攻擊。美國第五艦隊（US 5th Fleet）總部所在的巴林全境今天上午響起空襲警報。

●美潛艦印度洋擊沉伊朗軍艦

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，一艘美國潛艦發射魚雷擊沉一艘伊朗軍艦。他並未透露遇襲軍艦名稱，但稍早有一艘伊朗軍艦在斯里蘭卡外海沉沒。

可倫坡當局稍早表示，一艘伊朗船艦在斯里蘭卡外海發出遇難求救訊號，共救出32人。

赫格塞斯在五角大廈簡報會中表示，昨晚對伊朗軍艦的攻擊是第二次世界大戰以來美國首次對敵方軍艦發動此類攻擊。

他說：「一艘美國潛艦擊沉自認在國際水域安全無虞的一艘伊朗軍艦…卻被一枚魚雷擊沉。」

路透社報導，斯里蘭卡副外長今天告訴當地電視台，美國潛艦在印度洋對一艘伊朗軍艦發動攻擊，造成至少80人死亡。

美軍先前曾表示，已經摧毀17艘伊朗艦艇，目標「將伊朗海軍全數擊沉」。

●伊朗戰爭已知約1200死

伊朗烈士和退伍軍人事務基金會（Foundation ofMartyrs and Veterans Affairs）今天表示，該國已有至少1045人喪生。以色列方面則有11人身亡。黎巴嫩衛生部指出，當地有超過50人死亡。另外，有6名美軍陣亡。