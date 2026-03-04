我外交部官網設中東情勢專區 即時更新安全建議與措施

快訊

中央社／ 台北4日電
美伊開戰導致中東情勢惡化，外交部長林佳龍今天於社群平台表示，外交部官網設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新安全建議及相關措施，提供最新資訊與指引。

林佳龍正以總統特使身分出訪南太友邦吐瓦魯，他晚間透過臉書針對中東情勢發文指出，出訪期間仍與各駐外館處保持即時聯繫，隨時掌握中東地區最新局勢及當地台灣人動態，確保在第一時間提供必要協助。

林佳龍說，中東情勢仍在快速變動。外交部將持續密切關注發展，全力守護台灣人安全。也請在當地台灣人提高警覺，留意官方公告與安全資訊。

林佳龍指出，近期因戰事升溫，中東多國空域一度關閉，部分台灣人因航班調整影響而暫時滯留。目前阿曼、沙烏地阿拉伯及約旦等國空域已開放，杜拜機場亦有有限航班恢復起降，已有部分民眾於今天下午順利返台。

林佳龍呼籲，仍在相關地區的民眾，如有離境需求，請儘速利用現有商業航班離境；如遇急難或緊急情況，務必立即與台灣駐外館處聯繫，外交部將全力提供協助。

外交部「因應中東情勢服務專區」網址：https://www.mofa.gov.tw/theme.aspx?n=7175&sms=69&s=157

