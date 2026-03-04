美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日公布相關數據，指伊朗的飛彈發射量相較於開戰第一天，已經減少86%，並在過去24小時之中降低23%；其次，伊朗的單程無人機攻擊也較開戰初期減少73%。

赫塞斯也指出，美國潛艦成功用魚雷在國際水域擊沉一艘伊朗戰艦，並稱這是自二戰之後，美國海軍首次用魚雷擊沈敵艦。凱恩指出，美軍至今已經擊沉超過20艘伊朗船艦。

赫塞斯也說，美軍在3日晚間擊斃謀畫暗殺美國總統川普行動的指揮。他說，伊朗企圖暗殺川普，卻是川普笑到最後。