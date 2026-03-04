以軍攻進黎巴嫩南部城鎮 籲利塔尼河以南居民往北撤

快訊

中央社／ 貝魯特4日綜合外電報導

黎巴嫩國營媒體今天報導，以色列軍隊已經進入黎巴嫩南部的基安鎮，該地距離黎以邊界約6公里。與此同時，以軍為打擊真主黨，呼籲黎巴嫩利塔尼河以南的居民立即往北方撤離。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導：「基安鎮（Khiam）正遭到持續砲火攻擊，以色列敵軍已進入鎮內。」

黎巴嫩軍方消息人士昨天告訴法新社，以色列發動地面攻擊，入侵黎巴嫩南部邊境地區，同時進行空襲行動。

以色列軍方則呼籲住在黎巴嫩利塔尼河（LitaniRiver）以南的居民立即前往北方，並發出以色列軍隊「不得不採取軍事行動」對付當地真主黨（Hezbollah）的警告。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（AvichayAdraee）在社群平台X發文表示：「為了保護你們自己，你們必須立刻撤離住家。任何靠近真主黨成員、設施或武器的人都將危及自身生命。」

他補充說：「任何被真主黨用於軍事目的的建築物或住家，都是合法攻擊目標，可能遭到攻擊。」

