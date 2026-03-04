杜拜駐處助滯留阿聯民眾離境 陸路赴阿曼須先登記

美伊開戰導致台灣旅客滯留中東，台灣駐杜拜辦事處為協助滯留阿拉伯聯合大公國民眾返台，預計於3月6日分別從杜拜和阿布達比，安排陸路交通前往阿曼首都馬斯開特，交通費用由辦事處負擔，有意離境者請提前填寫表單。

台灣駐杜拜辦事處今天在臉書發文表示，為協助滯留阿拉伯聯合大公國（以下稱阿聯）的台灣民眾盡速返國，將安排陸路交通，從杜拜及阿布達比前往阿曼首都馬斯開特，並經由阿曼搭機返國。有意願以陸路方式離開阿聯者，於3月5日阿聯時間下午5時前（台灣時間晚上9時前）填寫表單。若有緊急情況請撥打駐杜拜辦事處緊急急難救助手機電話+971-50-6453018。

辦事處說明，駐杜拜辦事處將負擔由阿聯（杜拜、阿布達比）赴阿曼的交通費用，預計自杜拜及阿布達比分別出發至阿曼首都馬斯開特，倘有壅塞情況或其他狀況，預估車程或將逾8小時。

辦事處指出，持台灣護照入境阿曼為免簽證，在阿曼的食宿與交通費用請申請人自行負擔。自阿曼僅能經由第三地轉機回台，無直飛班機，敬請預先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於搭機返回台灣時有超過6個月。

關於目前阿聯商業營運航班狀況，辦事處表示，3月4日凌晨3時40分阿聯酋航空EK366班機順利起飛返台。依照阿聯領空開放情形及阿聯酋航空等陸續有限開放部分航班，若情勢未升高變嚴重，3月5日、6日、7日及接下來數日，預期有數班阿聯酋航空自杜拜直飛台灣的班機（每天1到2班）。