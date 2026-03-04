快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

尋求脫身？以軍擬再猛攻1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
圖為3日伊朗德黑蘭市區冒出被轟炸後的濃煙。 美聯社
以色列媒體今天報導，以軍計劃在伊朗繼續進行至少1或2週的行動。紐時則披露，在美國聯手以色列開始襲擊伊朗後，曾有伊朗情報人員間接聯繫美國CIA，示意願談判終戰。

法新社引述「以色列時報」（The Times of Israel）的內容報導：「以色列軍方規劃在伊朗繼續行動至少1或2週，目標是在這段期間內，再打擊數以千計的伊朗政權相關目標。」

以色列新消息報網站（Ynet）則在頭條報導中指出：「（以色列軍方）內部預期，還會在伊朗進行至少2週的轟炸。」

上月28日，美國和以色列聯手對伊朗發動大規模攻擊，兩國進行了數百次空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多位軍方高層人士。

伊朗現存領導人在公開場合斷然拒絕與美國總統川普（Donald Trump）談判，以終結美以兩國對伊朗的攻擊。

但「紐約時報」（The New York Times）引述知情官員的說法報導，攻擊開始後的隔天，伊朗情報部門特工曾間接聯絡美國中央情報局（CIA），提議討論結束衝突的條件。

不過，知情官員也說，對於川普政府或伊朗是否真的準備好尋求脫身，美方官員至少在短期內仍抱持懷疑態度。

這項透過第三國情報機構做出的提議也引發關鍵疑問：在德黑蘭政府陷入混亂、領導人接連遭以色列空襲擊中的情況下，是否有任何伊朗官員能夠促成停火協議。

多名中東官員及某個西方國家的官員匿名向紐時透露上述提議，白宮與伊朗官員未回應置評請求，CIA拒絕評論。

紐時並指出，以色列官員希望行動持續數週，好對伊朗軍事能力造成最大損害，甚至可能導致伊朗政府垮台。他們敦促美國無視伊朗的提議，而華府方面目前未認真看待這項提議。

哈米尼 美國 伊朗 以色列 中東 戰爭

延伸閱讀

伊朗新領袖哈米尼次子接任 更為強硬派系

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

伊朗國安首長批川普「痴心妄想」 重申不與美國談判

相關新聞

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊朗飛彈發射量減逾8成

美軍向伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明進度，國防部長赫塞斯預告在接下來幾天，預計一周內，美國和以色列空軍將很快取得伊朗完整的制空權，並指美軍正在加速擴大攻擊行動；赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持發射飛彈的數量。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

美伊戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言「摧毀中東基礎設施」

以色列和美國今天加強對伊朗安全部隊和其他權力象徵進行轟炸，德黑蘭則誓言徹底摧毀中東的軍事和經濟基礎設施，在在顯示這場戰爭...

我外交部官網設中東情勢專區 即時更新安全建議與措施

美伊開戰導致中東情勢惡化，外交部長林佳龍今天於社群平台表示，外交部官網設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新安全建議及相...

