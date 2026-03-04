聽新聞
0:00 / 0:00
美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」
針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。
赫塞斯說，「我們行動才4天，但正如川普總統所言：美國將不惜一切代價確保行動成功」，過去4天以來的成果「令人難以置信」。
他說，伊朗政權「完蛋了，他們自己也知道」。
赫塞斯證實，美軍潛艦在印度洋發射魚雷，擊沉一艘伊朗軍艦。4日稍早，一艘載有180名船員的伊朗驅逐艦在印度洋斯里蘭卡南部外海沉沒，上百人失蹤。
他說，美國正「趁伊朗衰頹」予以重擊，「更猛烈的一波攻擊即將來到，我們才剛開始」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。