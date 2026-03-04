聽新聞
伊朗拒與美國談判將持續作戰 誓言嚴厲對付通敵者
伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問穆赫貝爾今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。伊朗司法部也誓言將「嚴厲」對付通敵者。
法新社報導，穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）在接受伊朗國營電視台訪問時說，伊朗「對美國人毫無信任，也沒有任何談判的基礎……只要我們願意，我們可繼續作戰。」
伊朗司法部也指出，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊而引發的中東戰爭期間，凡是協助伊朗敵人的人，將「果斷且嚴厲」予以懲處。
司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）透過司法部門新聞網站「米桑線上」（Mizan Online）指出，「鑑於我們正處於戰爭狀態，任何以言語或行動配合侵略敵人非法企圖及利益的人，將依現行法律及規定受到果斷且嚴厲的處置。」
