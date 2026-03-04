快訊

伊朗拒與美國談判將持續作戰 誓言嚴厲對付通敵者

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導
伊朗已故最高領袖哈米尼的顧問穆赫貝爾（圖）今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。 美聯社資料照
伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問穆赫貝爾今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。伊朗司法部也誓言將「嚴厲」對付通敵者。

法新社報導，穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）在接受伊朗國營電視台訪問時說，伊朗「對美國人毫無信任，也沒有任何談判的基礎……只要我們願意，我們可繼續作戰。」

伊朗司法部也指出，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊而引發的中東戰爭期間，凡是協助伊朗敵人的人，將「果斷且嚴厲」予以懲處。

司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）透過司法部門新聞網站「米桑線上」（Mizan Online）指出，「鑑於我們正處於戰爭狀態，任何以言語或行動配合侵略敵人非法企圖及利益的人，將依現行法律及規定受到果斷且嚴厲的處置。」

哈米尼 以色列 美國 伊朗 戰爭 中東

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

79歲哈米尼夫人遭轟炸受傷不治 伊朗誓言捍衛國土

伊朗國安首長批川普「痴心妄想」 重申不與美國談判

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

哈米尼國喪延後 熱門接班人穆吉塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的可能接班人...

沙國最大煉油廠再傳遭攻擊 中東油市風險升高

4名消息人士指出，沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）旗下設有境內最大煉油廠及重要原油出口港的...

