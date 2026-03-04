快訊

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導
圖為伊朗革命衛隊建軍47周年時，民眾在街頭手舉穆吉塔巴的照片。歐新社
圖為伊朗革命衛隊建軍47周年時，民眾在街頭手舉穆吉塔巴的照片。歐新社

伊朗宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的可能接班人、他的兒子穆吉塔巴躲過美國以色列空襲。

法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）今天稍早引述伊朗的伊斯蘭發展協調委員會（Islamic Development Coordination Council）聲明表示，伊朗將為在美國和以色列空襲中「殉道」的哈米尼（Ali Khamenei）舉行3天國喪，德黑蘭時間今晚10時起民眾可前往伊瑪目何梅尼大清真寺（Imam Khomeini Grand Mosque）向其遺體致敬。

不過，伊朗國家電視台其後報導，哈米尼的告別式已延後，新的舉行日期將在之後宣布。

至於誰將接班哈米尼，負責遴選伊朗最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）成員哈塔米（Ahmad Khatami）今天對伊朗國家電視台表示，他們所有人正在努力，「願上帝保佑我們能盡早選定領袖，已經接近了，但目前是戰爭情勢」。

2名伊朗消息人士今天則告訴路透社，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）被伊朗建制視為可能的新最高領袖。其中1名人士說：「他還活著，...當最高領袖（哈米尼）被擊斃時，他不在德黑蘭。」

穆吉塔巴是一名中階教士，他與伊朗菁英部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的關係密切；其立場強硬，是伊朗神職體系內最具影響力的人士之一。多年來他被視為是哈米尼接班人的首要人選之一。

美國 以色列 伊朗 哈米尼

相關新聞

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

尋求脫身？以軍擬再猛攻1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

以色列媒體今天報導，以軍計劃在伊朗繼續進行至少1或2週的行動。紐時則披露，在美國聯手以色列開始襲擊伊朗後，曾有伊朗情報人...

伊朗拒與美國談判將持續作戰 誓言嚴厲對付通敵者

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問穆赫貝爾今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。...

哈米尼國喪延後 熱門接班人穆吉塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的可能接班人...

