疑遭潛艦攻擊 伊朗軍艦斯里蘭卡外海沉沒上百人失蹤

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
伊朗德納號4日在斯里蘭卡南部加勒市沿岸疑似因潛艦攻擊而沉沒。路透
伊朗德納號4日在斯里蘭卡南部加勒市沿岸疑似因潛艦攻擊而沉沒。路透

伊朗官員表示，一艘載有180名船員的伊朗軍艦4日在印度洋斯里蘭卡南部外海沉沒，目前32人獲救，搜救任務仍進行中。

美國與以色列於2月28日空襲伊朗以來，伊朗海軍持續遭到攻擊，其軍事與安全機構也因此受波及。這艘伊朗軍艦沉沒原因仍未確定，斯里蘭卡海軍與國防部消息人士向路透透露，該艦疑似遭潛艦攻擊。

斯里蘭卡外交部長赫拉斯向國會表示，這艘名為「德納號」的驅逐艦當時行駛於斯里蘭卡的領海外，於當地時間上午5時08分（台灣時間上午７時38分）發出遇難訊號，斯里蘭卡隨即派遣海軍艦艇與空軍馳援。

他說，斯里蘭卡軍方救起32名船員，送往南部沿海城市加勒市的醫院。

另一名不願具名的海軍消息人士告訴路透，「目前有79人獲救送醫，其中1人傷勢嚴重，另有101人失蹤，船已沉沒」，還說一人送醫後不治。

斯里蘭卡議員質詢，該艦是否遭美國與以色列攻擊，政府並未立即回應。

斯里蘭卡海軍發言人桑巴斯說，仍持續搜尋剩餘船員，軍方也在沉船水域中發現遺體，「我們沒看到船，不過海面上漂浮著油汙與救生艇」。

赫拉斯表示，雖然事故發生在斯里蘭卡領海外，但該國仍依據國際法海上救援條約行動，「我們是條約的簽署國，故本著人道主義精神介入，這是我們應盡的責任」。

德納號今年2月曾參與在印度舉行的國際海軍演習。

軍艦 美國

相關新聞

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

伊朗拒與美國談判將持續作戰 誓言嚴厲對付通敵者

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問穆赫貝爾今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。...

哈米尼國喪延後 熱門接班人穆吉塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的可能接班人...

沙國最大煉油廠再傳遭攻擊 中東油市風險升高

4名消息人士指出，沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）旗下設有境內最大煉油廠及重要原油出口港的...

