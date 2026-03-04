沙國最大煉油廠再傳遭攻擊 中東油市風險升高

4名消息人士指出，沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）旗下設有境內最大煉油廠及重要原油出口港的拉斯塔努拉（Ras Tanura），今天再度遭到不明物體攻擊。

兩天前，有消息來源稱拉斯塔努拉曾因無人機攻擊被迫停產。

根據國營通訊社報導，沙烏地阿拉伯國防部發言人表示，初步跡象顯示這起針對拉斯塔努拉煉油廠的攻擊是無人機所為，並未造成損害。

該通訊社還引述能源部消息人士稱，供應並未受到干擾。

路透社報導，自美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，沙烏地阿拉伯以及包括阿拉伯聯合大公國、科威特及伊拉克等其他波灣地區產油國，均無法經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運送原油。

數百艘船隻已作為預防措施停泊在海峽兩側。伊朗則表示，任何企圖通過這一重要航運樞紐的船隻，皆會遭到射擊。

拉斯塔努拉位於沙烏地阿拉伯東岸的波斯灣沿岸。消息人士表示，阿美石油公司正試圖將部分原油出口改道至紅海，以避開荷莫茲海峽。

阿美石油公司尚未立即回應透過電子郵件的置評請求。