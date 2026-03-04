快訊

沙國最大煉油廠再傳遭攻擊 中東油市風險升高

中央社／ 利雅德4日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司旗下設有境內最大煉油廠及重要原油出口港的拉斯塔努拉，今天再度遭到不明物體攻擊。 美聯社／Vantor
4名消息人士指出，沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）旗下設有境內最大煉油廠及重要原油出口港的拉斯塔努拉（Ras Tanura），今天再度遭到不明物體攻擊。

兩天前，有消息來源稱拉斯塔努拉曾因無人機攻擊被迫停產。

根據國營通訊社報導，沙烏地阿拉伯國防部發言人表示，初步跡象顯示這起針對拉斯塔努拉煉油廠的攻擊是無人機所為，並未造成損害。

該通訊社還引述能源部消息人士稱，供應並未受到干擾。

路透社報導，自美國和以色列伊朗發動攻擊以來，沙烏地阿拉伯以及包括阿拉伯聯合大公國、科威特及伊拉克等其他波灣地區產油國，均無法經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運送原油。

數百艘船隻已作為預防措施停泊在海峽兩側。伊朗則表示，任何企圖通過這一重要航運樞紐的船隻，皆會遭到射擊。

拉斯塔努拉位於沙烏地阿拉伯東岸的波斯灣沿岸。消息人士表示，阿美石油公司正試圖將部分原油出口改道至紅海，以避開荷莫茲海峽。

阿美石油公司尚未立即回應透過電子郵件的置評請求。

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

伊朗拒與美國談判將持續作戰 誓言嚴厲對付通敵者

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問穆赫貝爾今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。...

哈米尼國喪延後 熱門接班人穆吉塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的可能接班人...

沙國最大煉油廠再傳遭攻擊 中東油市風險升高

4名消息人士指出，沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）旗下設有境內最大煉油廠及重要原油出口港的...

