快訊

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

台股重挫…財金部會信心喊話 國安基金動向受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客來台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
賴小姐親眼目睹地對空飛彈攻擊無人機，感受到爆炸產生的衝擊波，希望不管是中東還是兩岸都世界和平。記者黃仲明／攝影
賴小姐親眼目睹地對空飛彈攻擊無人機，感受到爆炸產生的衝擊波，希望不管是中東還是兩岸都世界和平。記者黃仲明／攝影

美國與以色列2月底聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，其中經營杜拜-台北航線的的阿聯酋航空，EK-366、EK-386航班自2月28日飛抵台灣後，當天的航機還停在桃機，其後航線暫停營運，一直到今天（4日）下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台。

阿聯酋EK-366航班今天下午3時58分抵達桃園國際機場，交通部觀光署副署長黃荷婷、外交部領務局機場辦事處主任李盈興、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫到場接機，並準備600份蘋果酥致贈機組員與旅客，象徵「平安回家」。移民署也特別規劃3個e-Gate專台迎接歸心似箭的旅客，幫助他們縮短通關時間、儘速返家。

搭乘該班機返台的旅客賴小姐表示，因為先生在國際城開餐廳，她在當地親眼目睹地對空飛彈攻擊無人機，雖然聲音聽起來像煙火，但爆炸後的衝擊波傳過來時令人感到震撼。原本預計1日返台，班機卻因戰爭停飛，幸好任職航空公司的朋友傳達第一手訊息才順利買到票返台。他希望不管是中東還是兩岸都世界和平，發生戰爭都是苦到百姓。

旅客王小姐說，他跟家人到杜拜跟阿布達比旅遊原訂1日返台，班機突然取消就在飯店大廳等消息，等待的這幾天有在路上聽到天空傳來的爆炸聲，在飯店裡也常常聽到地對空飛彈攔截炮彈的聲響。今天終於平安回到台灣，小朋友都非常想去上學，因為上學是很難得珍貴的。跟太太到杜拜旅遊的陳先生表示，在帆船飯店附近有聽到爆炸聲，目前還有很多旅客困在杜拜，旅行社通知有班機回台灣時立刻到機場待命，等了6個多小時終於搭上飛機，還好行程只延誤一天，回家之後要吃豬腳麵線壓壓驚。

何時旅行社領隊莊小姐指出，公司承接企業員工旅遊案件前往杜拜，連同她跟另外一名領隊，全團共55人，當地發生狀況後她就立即帶旅客回飯店。她說，台灣在杜拜當地的辦事處無法提供任何實質上的幫助，旅行社遇到戰爭還是只能靠自己解決問題，這種時候旅客們最需要的就是實質上的機位，原本預計分兩梯返台，幸好在公司協助下順利買到機票。

今天也有兩名日本旅客搭乘阿聯酋航空EK-366航班來台，該旅客透露，因為買不到直飛東京的航班，在杜拜當地聽到有飛往台北的班機，跟朋友討論之後就決定先買票飛到台灣，今天休息一下之後，明天再買票飛回日本。

陳先生與太太王小姐一起前往杜拜，妻子卻因簽證問題提早返台，沒想到中東爆發戰爭因而分隔兩地，王小姐接機時看到先生平安歸來喜極而泣。記者黃仲明／攝影
陳先生與太太王小姐一起前往杜拜，妻子卻因簽證問題提早返台，沒想到中東爆發戰爭因而分隔兩地，王小姐接機時看到先生平安歸來喜極而泣。記者黃仲明／攝影

何時旅行社領隊莊小姐指出，台灣在杜拜當地的辦事處無法提供任何實質上的幫助，旅行社遇到戰爭還是只能靠自己解決問題，這種時候旅客們最需要的就是實質上的機位。記者黃仲明／攝影
何時旅行社領隊莊小姐指出，台灣在杜拜當地的辦事處無法提供任何實質上的幫助，旅行社遇到戰爭還是只能靠自己解決問題，這種時候旅客們最需要的就是實質上的機位。記者黃仲明／攝影

中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，今天下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載501名旅客返台。記者黃仲明／攝影
中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，今天下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載501名旅客返台。記者黃仲明／攝影

中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，阿聯酋今天暫時復航EK-366航班，搭載501名旅客返台。記者黃仲明／攝影
中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，阿聯酋今天暫時復航EK-366航班，搭載501名旅客返台。記者黃仲明／攝影

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，今天下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台。現場準備600份蘋果酥致贈機組員與旅客，象徵「平安回家」。記者黃仲明／攝影
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，今天下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台。現場準備600份蘋果酥致贈機組員與旅客，象徵「平安回家」。記者黃仲明／攝影

杜拜 阿聯酋 外籍人士 中東

延伸閱讀

領務局觀光署慰問杜拜返台旅客 允諾反映機位需求

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

杜拜機場滯留旅客今返台 501名旅客平安返抵國門

美伊戰爭「首批阿聯酋501名旅客抵台」 觀光署：還有183台人滯留杜拜

相關新聞

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

土耳其國防部4日聲明表示，1枚由伊朗發射，飛越敘利亞與伊拉克後進入土耳其領空的彈道飛彈，已為土國部署在東地中海的北約防空與飛彈防衛系統及時攔截並摧毀。

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

針對美國與以色列於2月底發動對伊朗聯合軍事打擊，美國國防部長赫塞斯4日在五角大廈記者會上宣布，「美國正取得決定性、毀滅性且毫不留情的勝利」，還說「伊朗完了」。

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲端救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網友動容。

尋求脫身？以軍擬再猛攻1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

以色列媒體今天報導，以軍計劃在伊朗繼續進行至少1或2週的行動。紐時則披露，在美國聯手以色列開始襲擊伊朗後，曾有伊朗情報人...

伊朗拒與美國談判將持續作戰 誓言嚴厲對付通敵者

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問穆赫貝爾今天表示，伊朗無意與美國談判，如有必要，將持續中東戰爭。...

哈米尼國喪延後 熱門接班人穆吉塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的可能接班人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。