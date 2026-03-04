快訊

領務局觀光署慰問杜拜返台旅客 允諾反映機位需求

中央社／ 台北4日電
受中東戰火波及，在杜拜機場2日恢復有限度運作後，首班阿聯酋航空從杜拜飛往台灣班機4日下午抵台，275名台灣旅客平安落地，觀光署副署長黃荷婷（前左）也到場關懷。（觀光署提供）中央社
美伊開戰後，首架從杜拜返台班機今天下午抵台。外交官員表示，外交部領務局和交通部觀光署派員於機門慰問返國民眾，接獲滯留民眾盼提早了解返國機位的需求，將向相關單位反映。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗旋即向波灣多國展開報復，已有多國關閉空域。阿聯酋航空EK-366班機4日暫時復航，今天搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台。

外交官員指出，政府重視台灣民眾在海外人身安全，行政院長卓榮泰與外交部長林佳龍高度關切民眾返國情形，特別指示外交部領務局桃機辦事處主任李盈興及交通部觀光署副署長黃荷婷，代表政府於入境機門向返國民眾表達慰問，並致贈內含蘋果酥的紅包，祝福平安返國，並轉達政府誠摯關心。

外交官員說，黃荷婷及李盈興與部分返國民眾晤談，聽取對政府及相關駐處後續提供協助的建言。返國民眾感謝政府關懷，並表示雖航班受阻，但人身尚稱安全，同時也表達滯留民眾迫切希望及早瞭解是否有返國機位。黃荷婷及李盈興允將民眾需求向相關單位反映。

外交官員強調，保護在海外長期定居僑民及短期旅行民眾的人身安全為外交部首要任務，因應此次中東局勢變化，多國空域關閉，外交部及相關駐外館處將繼續瞭解駐地民眾需求，以因地制宜方式確保安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

外交官員提醒，長期旅居及短期滯留受戰事影響國家的民眾，務必提高警覺並遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。

伊朗 杜拜 交通部 觀光署

