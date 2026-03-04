遭美以轟炸？伊朗船艦在斯里蘭卡附近海域沉沒 傳至少101人失蹤

斯里蘭卡海軍與國防部消息人士告訴路透社，一艘伊朗船艦在斯里蘭卡附近海域遭潛艦攻擊後沉沒，造成至少101人失蹤及1死78傷，攻擊者身分不明。法新社稱遇襲的是巡防艦。

斯里蘭卡外交部長赫拉斯（Vijitha Herath）今天稍早在國會表示，海軍接獲一艘船艦的求救訊號，於上午6時（格林威治標準時間0時30分）展開救援行動。

法新社指出，求救船艦為載有180人的伊朗巡防艦IRIS Dena號，該軍艦在距離斯里蘭卡南方約40公里（25浬）的海域沉沒。

一名不願具名、未獲授權對媒體發言的海軍消息人士告訴路透社：「就我們目前所知，有79人獲救並送往醫院，其中一人傷勢嚴重。另有101人據信失蹤，船已沉沒。」

消息人士們還說，有一人送醫後不治。

赫拉斯在國會並未透露更多細節，但表示軍方已救起至少30名船上人員，斯里蘭卡會採取適當行動。

一名在野黨議員質詢，這艘伊朗船艦是否因為美國與以色列持續對伊朗發動的攻擊而遭到轟炸，斯里蘭卡政府未立即回應。

斯里蘭卡海軍發言人則表示，101人失蹤的說法並不屬實，並稱斯里蘭卡海軍救起32名在這起事件中受傷的人員，他們正在醫院接受治療。

另據當地媒體報導，遇襲船艦是在斯里蘭卡南部加勒市（Galle）附近海域發出求救訊號，傷者送往該市醫院治療。