助滯留中東旅客 卓榮泰：可安排專車往領空開放鄰國

中央社／ 台北4日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報資料照片

中東戰事未歇，行政院長卓榮泰今天舉行2場會議因應，除要求滾動檢討金融市場相關指標變化，做好全面性因應措施，也請外交部主動聯繫仍在中東地區旅客，瞭解是否有生活照顧需求，提供包括安排專車前往領空開放鄰國等必要協助。

行政院發言人李慧芝晚間表示，卓榮泰今天邀集行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員馬永成、交通部長陳世凱、經濟部龔明鑫、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、財政部次長阮清華、台電董事長曾文生、中油董事長方振仁等，一連召開2場會議。

卓榮泰在因應中東情勢會議中表示，政府將持續以「護價」、「護僑」、「護團」、「護能源」及「護金融市場」5個面向，因應中東情勢變化。

護價方面，鄭麗君上午召開穩定物價小組會議，已決議關鍵原物料稅負減徵延至今年9月底，並持續推動油價雙緩漲機制。

對於護僑、護團面向，卓榮泰除感謝外交部及交通部持續掌握目前滯留中東地區國人情形及護僑作為，也指中東情勢尚在發展階段，為讓國人安心與安全，請交通部確實掌握旅行社團客返台行程，並協調相關航空公司優先安排國人返國航班。

卓榮泰請外交部透過「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」系統，聯繫仍在中東地區旅客，瞭解是否有生活照顧需求、提供必要協助，包括安排專車前往領空開放鄰國等，且駐外館處也應主動啟動關懷僑民服務。

能源供給調度部分，經濟部報告目前國內油氣存量，都符合法定安全存量。卓榮泰指示經濟部持續透過多元管道採購，調度能源供給。

對於近日金融市場交易情形，財政部及金管會報告亞洲主要市場變化及綜合評估分析，國內金融市場基本面依然穩健，各項觀察指標也在可控區間。

卓榮泰要求財政部及金管會持續關注國際政經情勢發展，滾動檢討金融市場相關指標變化，並且做好全面性因應措施，以維護台灣資本市場穩定。

龔明鑫 經濟部 交通部 卓榮泰 伊朗 中東

