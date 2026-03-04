杜拜機場滯留旅客今返台 501名旅客平安返抵國門

有關杜拜機場於4日已部分開放航班，其中飛往台灣之 EK366 航班已於下午4時許抵達桃園機場。該航班共501名旅客，其中275名為台灣旅客，包含兩家旅行社3團共96名團客及其他台灣乘客179人，均已平安返抵國門。

交通部表示，政府高度重視此次因戰爭事故導致航班延誤及旅客滯留情形，特別請交通部觀光署副署長黃荷婷前往機場關懷返台旅客，向旅客表達政府的關心與問候。

黃荷婷在旅客下機時於機門逐一致意，並致贈象徵平安祝福的平安酥，祝福旅客一路平安返家。並親切詢問旅客在杜拜滯留期間的情形，了解是否有需要政府進一步協助的地方，讓剛抵臺的旅客感受到來自家鄉的關懷。

隨團返台的旅行社領隊在接受媒體採訪時表示，旅客在杜拜滯留期間最關心的就是何時能夠順利返台，當得知航班復航、即將返台時，大家都感到相當安心，也期待能早日回到家人身邊。領隊也表示，旅客在杜拜期間整體安置情形良好，相關單位與旅行社均協助安排住宿與行程調整，旅客情緒大致穩定，也有旅客表示在當地獲得妥善照顧，感謝各方協助讓大家能平安返臺。

觀光署表示，行政院非常重視此次事件，行政院長卓榮泰已指示外交部與交通部持續掌握尚未返帶台國人狀況，並積極協助旅客順利返國，確保國人安全。在旅客滯留期間，政府也持續透過旅行社及外交管道了解旅客情形，即時關懷並掌握航班安排進度。

目前杜拜機場已逐步恢復航班營運。截至4日最新掌握情形，仍滯留杜拜之團客尚有8團、183人，交通部已請相關航空公司盡力優先安排臺灣旅客返國航班。另有關自由行滯留國人，外交部表示，國人如有需要可聯繫台灣駐杜拜辦事處：電話：971-4-3977888電子郵件：dxb@mofa.gov.tw政府將持續關注相關情形，並與相關單位保持聯繫，協助國人平安返台。

此外，機場公司也指出，整個曼谷以東的航點，目前阿聯酋航空只有復飛兩個航班，一個是桃園、另一個是曼谷，顯示台灣的重要地位。為迎接旅客平安抵台，機場公司特別準備600份蘋果酥致贈機組員與返臺旅客，象徵「平安回家」，向旅客表達誠摯關懷與祝福。

機場公司強調，將持續配合相關單位，妥善協助旅客入境通關及後續銜接作業，提供必要引導與服務，讓旅客順利返抵台灣、安心返家。

鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、約旦、埃及等多國旅遊警示燈號亦已調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊；自由行國人亦應避免前往，以降低旅遊安全風險，保障自身權益。