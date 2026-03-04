美以擊斃哈米尼！川普首坦承背後考量：伊朗兩度暗殺未遂「我先幹掉他」

美國總統川普首度坦承，他決定攻擊伊朗涵蓋「個人因素」成分。川普指出伊朗2024年企圖對他進行暗殺，是他下令美國與以色列聯合行動擊殺伊朗最高領袖哈米尼的考量因素之一。

川普3月1日晚間接受美國廣播公司新聞網（ABCNews）訪問時指出：「我搶在他殺掉我之前，先解決了他。」他說：「我先幹掉他。」

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這是川普首度對外說明，伊朗對其人身安全的威脅，如何影響他決定帶領美國在中東開戰的思維。

報導中表示，這些威脅，加上2024年7月與9月兩度遭暗殺的經驗，主宰了川普及其顧問在2024年秋季選戰的經驗。當時因安全警報不斷，川普必須更換飛機與車隊路線等緊急應變措施。

伊朗企圖暗殺川普的動機，可追溯至2020年1月美軍空襲擊斃伊朗名將蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

目前尚無證據顯示伊朗當局與2024年那2起針對川普的暗殺行動有關，但川普認為兩者有關聯。他告訴美國廣播公司：「他們發動了兩次行動。」

白宮並未提供證據來支持這種關聯性。一名要求匿名的高層官員表示：「剷除像哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）這樣的恐怖分子有一百萬個理由，他策劃刺殺川普總統只是其中之一。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）則將伊朗刺殺川普的意圖，視為其挑釁行為模式的一部分，並以此作為美方發動攻擊的正當理由。

瓦爾茲2月28日在聯合國安全理事會召開的緊急會議上表示：「伊朗一連串針對美國與以色列的無端武裝攻擊違反聯合國憲章，以及對國際和平與中東安全造成威脅…他們甚至企圖暗殺美國總統川普。」

2024年7月13日，川普在賓州巴特勒（Butler）造勢場合遭槍擊受傷前，國安官員曾警告川普競選團隊伊朗的刺殺意圖。當時20歲的槍手庫克斯（ThomasMatthew Crooks）當場遭擊斃，調查人員尚未確立其犯案動機。

據知情人士透露，在2024年9月的一次安全簡報中，美國官員告知川普競選團隊，伊朗在美國境內擁有多個「暗殺小組」。川普多次詢問伊朗是否為巴特勒槍擊案的幕後黑手，調查人員當時表示無法排除這種可能性。

而在佛羅里達州西棕櫚灘高爾夫球場企圖行刺川普的59歲男子勞斯（Ryan Wesley Routh），上個月已被判處終身監禁。

伊朗官員曾公開揚言要對川普及其前幕僚蓬佩奧（Mike Pompeo）與波頓（John Bolton）等人進行報復。在前總統拜登（Joe Biden）政府期間，美方持續為蓬佩奧與波頓提供維安隨扈，直到川普撤回相關安排。

川普及其政府目前尚未對下令攻擊伊朗提出詳盡的公開說明。在上週長達108分鐘的國情咨文演說中，該議題僅占3分鐘；週末他發布了兩段影片，並在3月2日就此發表約6分鐘演說，且未接受提問。

川普3月2日列出攻擊伊朗的4大目標：摧毀伊朗的飛彈能力、海軍、核武野心，以及資助恐怖主義的能力。而在先前的談話中，他更加廣泛地提及推翻德黑蘭政權是為了讓伊朗人民獲得自由。