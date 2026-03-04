快訊

美伊戰爭「首批阿聯酋501名旅客抵台」 觀光署：還有183台人滯留杜拜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
觀光署副署長黃荷婷於機場關懷返台旅客並致贈平安酥照片。圖／觀光署提供
美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，引發航班大亂，今天杜拜機場已見開放部分航班，交通部觀光署表示，飛往台灣的阿聯酋航空EK366航班已於下午4時許抵達桃園機場。該航班共501名旅客，其中275名為台灣旅客，包含2家旅行社3團共96名團客及其他台灣乘客179人，均已平安返抵國門。

觀光署說明，目前杜拜機場已逐步恢復航班營運。截至今（4）日最新掌握情形，仍滯留杜拜的團客尚有8團、183人。

桃園機場公司說明，阿聯酋航空今（4）日恢復飛航桃園機場，於15時58分抵達台灣，共搭載旅客501人，其中本國籍旅客275人、外籍旅客226人，含轉機82人。

機場公司表示，為迎接旅客平安抵台，特別準備600份蘋果酥致贈機組員與返台旅客，象徵「平安回家」，向旅客表達誠摯關懷與祝福。

隨團返台的旅行社領隊在接受媒體採訪時表示，旅客在杜拜滯留期間最關心的就是何時能夠順利返台，當得知航班復航、即將返台時，大家都感到相當安心，也期待能早日回到家人身邊；領隊也表示，旅客在杜拜期間整體安置情形良好，相關單位與旅行社均協助安排住宿與行程調整，旅客情緒大致穩定，也有旅客表示在當地獲得妥善照顧，感謝各方協助讓大家能平安返台。

針對自由行滯留國人，外交部表示，國人如有需要可聯繫台灣駐杜拜辦事處：電話：971-4-3977888電子郵件：dxb@mofa.gov.tw政府將持續關注相關情形。

鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（盡速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、約旦、埃及等多國旅遊警示燈號也已調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期盡量避免組團前往旅遊；自由行國人亦應避免前往，以降低旅遊安全風險。

觀光署副署長黃荷婷於機場關懷返台旅客並致贈平安酥照片。圖／觀光署提供
觀光署副署長黃荷婷於機場關懷返台旅客並致贈平安酥照片。圖／觀光署提供
觀光署副署長黃荷婷於機場關懷返台旅客並致贈平安酥照片。圖／觀光署提供
觀光署副署長黃荷婷詢問旅客在杜拜滯留期間情形。圖／觀光署提供
