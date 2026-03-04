大陸如何面對伊朗突變？專家解讀川普「既要又要」布局遏制北京影響力

（德國之聲中文網）美國和以色列發動對伊朗的襲擊，一舉擊斃包括伊朗最高領導人哈米尼在內的數十名該國領導層精英後，中國譴責美國和以色列行動「嚴重侵犯伊朗主權和安全」。中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時稱：「公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受」。

但北京的反應也僅限於譴責和深表關切。在中國外交部3月2日的例行記者會上，有記者問，如果伊朗提出請求，中俄是否考慮向伊朗提供軍事支持？外交部發言人毛寧表示無可奉告。

而中國多年來被視為伊朗的重要戰略伙伴。在伊朗長年受到國際制裁的背景下，中國成了該國原油的主要買方。根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，伊朗約九成石油出口輸往中國。據彭博社報道，伊朗原油約佔中國海運石油進口量的13%，不過從整體來看仍具有可替代性。

上海復旦大學中東研究中心副主任張楚楚對德國之聲表示，伊朗局勢動蕩給中國當然會帶來一些影響，比如油價大漲以及霍爾木茲海峽通行受阻影響到了全球的航運。但她強調這不僅是對中國這樣的石油進口國，而是對全球的供應鏈和地緣政治都造成影響。

張楚楚指出，這場造成伊朗領導人和平民死傷的襲擊，其更大的負面影響是：「如果更多的國家去效仿的話，那麼國際社會恐怕也會面臨更多衝突。」鑑於打擊發生在美伊談判期間，這意味著未來的國際談判可能會更加難以開展，談判桌上恐怕會出現更多的相互猜忌。

「對方是真有談判的誠意呢？還是說只是把談判拿來當個幌子？當國家間的互信被摧毀的時候，很多國家未來可能就更傾向於軍事手段，而不是談判解決分歧了。」另一種趨勢則可能是，更多的國家可能它會繞開傳統的國際法和國際組織，來進行單邊主義的活動。

無礙中美對話

反對單邊主義，是中國一貫公開的立場，也是北京對川普政府的批評焦點之一。本月底，川普計劃訪問中國。美國此時攻擊中國在中東的伙伴伊朗，是否會讓這場「川習會」受影響？

中國人民大學國際關系教師時殷弘對台灣中央社表示，即使是先前美國宣布對台110億美元軍售，川普訪中行程也沒有被取消，如今「怎麼可能因為美國打擊伊朗最高領袖而作廢呢？」

復旦大學的張楚楚認為，對於中美關系而言，伊朗事件的影響有限。「因為中美關系是一個結構性的關系，主要並不取決於其他因素，而是取決於中美雙方之間的互動。」

彭博社的分析指出，中國與伊朗的關系似乎更多建立在務實基礎之上，而非深層戰略一致。距離中美領導人峰會僅剩幾周，中國完全有理由置身事外，將自身塑造成穩定力量，而非沖突的直接參與者。

張楚楚總結認為，中國與中東國家關系還是側重於經濟聯繫。而且中國在中東地區一直以來的原則是「不選邊站隊」，她說，「中國是沒有軍事盟友的。」

中東不是「大國博弈場」

華府智庫哈德遜研究所中國問題專家裡布瓦（Zineb Riboua）撰文指出，此次打擊伊朗行動是美國遏制中國全球影響力整體戰略的一環。作者認為川普理解到「德黑蘭是通往太平洋的第一步」。若促成伊朗政權更迭，北京將失去在中東的關鍵盟友，其在中東其他國家的戰略布局也將被打亂，美國則得以將軍事資源集中到印太地區。

張楚楚認為，川普其實一直是把重心放在亞太，「有沒有中東的這個問題，他實際上都不會去改變對亞太的重視和對亞太的戰略。這一點在美國的新版的國家安全戰略當中也是有所體現的。」她認為川普是「既要又要」，希望同時在亞太和在中東都增強影響力由此來維持美國的全球霸權地位，而一個問題就是他「如何能夠維持這樣做的成本」。

談到大國在中東的影響力，張楚楚表示，在中東國家也好，在一帶一路沿線的其他國家也好，中國在海外的影響力主要還是體現在經濟層面。「中國並不謀求在中東去拓展所謂的什麼勢力範圍或者是謀求填補政治真空，也沒有在中東地區建立海外的軍事基地。」

張楚楚表示，西方媒體經常會說到中國和中東國家的安全合作，「但事實上我們如果去看軍售的數據的話，中國的軍售其實也是遠遠要低於美國的。所以我想這個之間沒有什麼可比性。中東也不是中美的博弈場。」

