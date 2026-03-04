伊朗封能源要道！埃及提「蘇伊士輸油管」急救全球經濟

伊朗宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽，埃及立刻提議，可透過埃及的蘇伊士-地中海輸油管（SUMED），將沙烏地的出口石油，從紅海輸送到地中海，為力挽全球經濟扮演急救角色。

在美以聯手對伊朗展開攻擊後，伊朗於2日報復性地宣布封鎖「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）。

荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣與阿拉伯海，是海灣地區石油出口的唯一海上通道，也是全球最重要的石油運輸通道，被譽為能源世界「咽喉」。

根據能源數據公司Kpler 2025年的統計數據，每天約有1300萬桶原油經由荷莫茲海峽運送到全球各地，占全球海運石油量約31%。

最攸關的是，荷莫茲海峽最窄處僅約39公里，來回航道寬度各約3公里，極易被封鎖或受軍事干擾，因此屬無可替代的戰略位置。

埃及石油部長巴達威（Karim Badawi）3日向埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）表示，埃及準備協助沙烏地阿拉伯，透過埃及的蘇伊士-地中海輸油管（Suez-Mediterranean，SUMED），將原油從紅海輸送到地中海。

巴達威進一步解釋說，埃及有能力透過「蘇伊士-地中海輸油管」管線及相關碼頭，將沙烏地阿拉伯原油從沙烏地西部工業區「揚布」（Yanbu）的揚布港裝船，再航行於紅海輸送至艾因蘇赫納港（AinSokhna）。

揚布港位於沙烏地阿拉伯西部紅海沿岸，與埃及蘇伊士運河（Suez Canal）南入口（紅海端）附近的艾因蘇赫納港隔海相望。艾因蘇赫納港的蘇伊士-地中海輸油管從紅海沿岸端，一路延伸到埃及北部、地中海港口城市「亞力山卓」（Alexandria），原油在此港重新裝船，送往地中海沿岸。

報導指出，沙烏地的國家石油公司「阿美」（SaudiAramco）在先前荷莫茲海峽出現安全風險時，已開始尋求可替代荷莫茲海峽的原油出口改道方式。

因此，埃及認為，經由埃及的蘇伊士-地中海輸油管道網路，有望為沙烏地原油提供一條可行的原油出口替代通道，不僅可避開戰火，超大型油輪也能大幅降低無法通過運河或受限於運河水深的風險，對歐洲和北美能源安全與經濟非常重要。

報導另提到，石油市場目前對美伊戰爭反應強烈。由於船隻遭受攻擊，且航道中斷，沙烏地一座重要煉油廠「拉斯他努拉」（Ras Tanura）於2日遭到襲擊後，布倫特原油（Brent Crude）價格一度攀升至每桶80美元以上，創下自2025年1月以來最高水準。