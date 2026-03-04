聽新聞
史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥
以色列時報4日引述以軍報導，一架以色列空軍F-35I戰鬥機稍早已在伊朗德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130型（Yak-130）戰機。
以色列時報稱，這是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也是以色列空軍約40年來，首次與有人駕駛飛機進行空對空戰鬥。紐約時報說，這是當前衝突中，首次傳出以、伊兩國的有人駕駛飛機交戰；伊朗當局暫未置評。
以國空軍戰機上次擊落敵方有人駕駛飛機，是在1985年11月24日，當時一架以國空軍F-15戰機在黎巴嫩上空擊落2架敘利亞的米格-23戰機。
