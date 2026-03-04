快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

專訪／許維恩罹癌切除雙乳提前進入更年期 老公目睹左乳全黑噴淚

支持空襲後挨批 加總理卡尼：美以襲擊伊朗似與國際法不符

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加拿大總理卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院發言。路透
加拿大總理卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院發言。路透

加拿大總理卡尼4日訪問澳洲雪梨時說，美國以色列伊朗的襲擊似乎與國際法不符，呼籲迅速緩和衝突。他也說，加拿大雖支持對伊朗的軍事行動，但對此立場抱持遺憾，因為當前衝突是國際秩序失靈的另一事例。

紐約時報等外媒報導，卡尼此話迅速修正其在空襲隨後發布的支持聲明。卡尼日前聲明，加國支持美國行動防止伊朗取得核武，並遏止伊朗政權進一步威脅國際和平與安全。

卡尼先前的支持已招致部分加國民眾批評，認為這不符合加國支持國際法的立場，以及卡尼1月下旬在達沃斯論壇演說呼籲「中等國家」不要對美國委曲求全的說法。

卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院的集會說，當前伊朗政府形式是中東不穩定和恐怖的主要根源，加國樂見使其改變的舉措，但美以上述行動從表面上看來，似乎不符合國際法。卡尼補充，他不是律師或國際法專家，此事應由其他專業人士評判。

卡尼指責伊朗無視多年外交努力，堅持推進核畫，但也批評美以未與聯合國合作或與加國等盟友磋商就採取行動。

卡尼正進行印太行，繼日前訪問印度，4日是他訪澳第2天，也是首次在美以2月底空襲伊朗後與記者會面。

卡尼已與美國總統川普屢次言語交鋒，川普曾多次揚言兼併加國並對加國輸美商品徵沉重關稅。卡尼在今年達沃斯論壇示警，美國主導的全球治理體系正在「斷裂」。

3日公布的一份加國民調顯示，近一半加國人反對攻擊伊朗。卡尼4日強調，加國政府的支持是基於伊朗核計畫及其人權紀錄構成的威脅，而非為了在美墨加協定今年稍晚的關鍵審查前安撫川普，加國表明支持空襲的立場時未向美國有所求。

卡尼稱，伊朗若擁核將構成巨大威脅。他將伊朗政權形容為「全球最大恐怖主義輸出國」，殺害數十名加國人，「沒人會把民用核計畫深埋沙漠地下一英里。那是個威脅」。

川普 以色列 國際法 加拿大 伊朗 美國

相關新聞

影／中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

美國聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒。由於多國被迫關閉領空、機場停飛，多名台灣人滯留卡達多日，老中青都有，因求助外交單位回覆只能等待，已有20多名台灣人自組自救會，決定自行洽詢旅行社包車離開卡達，自嘲像「難民」，要搭車到800公里外的沙烏地阿拉伯，希望盡快回到台灣的家。

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

以色列時報4日引述以軍報導，一架以色列空軍F-35I戰鬥機稍早已在伊朗德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130型（Yak-130）戰機。

極為罕見…伊朗革命衛隊稱控制荷莫茲海峽 傳有油輪航經往阿聯

伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險...

大陸如何面對伊朗突變？專家解讀川普「既要又要」布局遏制北京影響力

（德國之聲中文網）美國和以色列發動對伊朗的襲擊，一舉擊斃包括伊朗最高領導人哈米尼在內的數十名該國領導層精英後，中國譴責美國和以色列行動「嚴重侵犯伊朗主權和安全」。中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通

伊朗封能源要道！埃及提「蘇伊士輸油管」急救全球經濟

伊朗宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽，埃及立刻提議，可透過埃及的蘇伊士-地中海輸油管（SUMED），將沙烏地的出口石油，從...

伊朗深陷戰火 美媒：中國大陸避免捲入持久戰「支持有限」

美國對伊朗開火已有4天，華爾街日報報導，中國迄今只在口頭上聲援伊朗，實際支持有限，分析認為中國避免捲入持久的中東衝突，同...

