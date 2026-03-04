支持空襲後挨批 加總理卡尼：美以襲擊伊朗似與國際法不符

加拿大總理卡尼4日訪問澳洲雪梨時說，美國和以色列對伊朗的襲擊似乎與國際法不符，呼籲迅速緩和衝突。他也說，加拿大雖支持對伊朗的軍事行動，但對此立場抱持遺憾，因為當前衝突是國際秩序失靈的另一事例。

紐約時報等外媒報導，卡尼此話迅速修正其在空襲隨後發布的支持聲明。卡尼日前聲明，加國支持美國行動防止伊朗取得核武，並遏止伊朗政權進一步威脅國際和平與安全。

卡尼先前的支持已招致部分加國民眾批評，認為這不符合加國支持國際法的立場，以及卡尼1月下旬在達沃斯論壇演說呼籲「中等國家」不要對美國委曲求全的說法。

卡尼4日在雪梨智庫羅伊國際政策研究院的集會說，當前伊朗政府形式是中東不穩定和恐怖的主要根源，加國樂見使其改變的舉措，但美以上述行動從表面上看來，似乎不符合國際法。卡尼補充，他不是律師或國際法專家，此事應由其他專業人士評判。

卡尼指責伊朗無視多年外交努力，堅持推進核畫，但也批評美以未與聯合國合作或與加國等盟友磋商就採取行動。

卡尼正進行印太行，繼日前訪問印度，4日是他訪澳第2天，也是首次在美以2月底空襲伊朗後與記者會面。

卡尼已與美國總統川普屢次言語交鋒，川普曾多次揚言兼併加國並對加國輸美商品徵沉重關稅。卡尼在今年達沃斯論壇示警，美國主導的全球治理體系正在「斷裂」。

3日公布的一份加國民調顯示，近一半加國人反對攻擊伊朗。卡尼4日強調，加國政府的支持是基於伊朗核計畫及其人權紀錄構成的威脅，而非為了在美墨加協定今年稍晚的關鍵審查前安撫川普，加國表明支持空襲的立場時未向美國有所求。

卡尼稱，伊朗若擁核將構成巨大威脅。他將伊朗政權形容為「全球最大恐怖主義輸出國」，殺害數十名加國人，「沒人會把民用核計畫深埋沙漠地下一英里。那是個威脅」。