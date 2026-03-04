以色列警告哈米尼繼任人選 繼續敵對將面臨暗殺

以色列國防部長卡茲今天威脅，任何被選為伊朗最高領袖哈米尼繼任者的領導人，若延續現有政策，都將成為暗殺目標。哈米尼日前在美國與以色列對德黑蘭發動的空襲中喪生。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）在社群平台X上發文表示：「不論他的名字是什麼，藏身何處，只要是由伊朗恐怖政權選出、繼續推動摧毀以色列計畫、威脅美國、自由世界及區域各國，並壓迫伊朗人民的領導人，必定會成為暗殺目標。」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美國與以色列的空襲行動後，他的次子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）目前被視為是接班最高領袖的熱門人選。

最高領袖為終身職，由神職人員組成的專家會議（Assembly of Experts）選出。美國「紐約時報」引述3名熟悉決策內幕伊朗官員的話說，專家會議昨天討論時，56歲的穆吉塔巴是明顯的熱門接班人選。

紐時引述的這3名匿名官員表示，宗教領袖們考慮最快今天上午宣布穆吉塔巴將接替父親的位置；然而，部分人士擔心，這可能使穆吉塔巴成為美國和以色列的攻擊目標。