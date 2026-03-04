東協籲中東停火 星國外長：攻擊非交戰國不可接受

中東局勢緊張，東南亞國協（ASEAN）外長聯合聲明，強調立即停止敵對行動的重要性。新加坡外交部長維文今天表示，針對非交戰國家的升級攻擊，包括以民用及能源基礎設施為目標的攻擊，都是不可接受的。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。伊朗連續針對境內設有美軍基地的波斯灣國家實施打擊，波斯灣地區多座城市傳出巨大爆炸聲響。

東南亞國協外長今天發表聯合聲明指出，對中東衝突進一步升級表示嚴重關切、強調立即停止敵對行動的重要性，並呼籲各方保持最大程度的克制，避免採取任何可能進一步惡化局勢的行動，並透過外交與對話解決分歧，以維護區域和平與穩定；局勢升級令人遺憾，呼籲所有國家遵守國際法與聯合國憲章。

自從美國與以色列攻擊伊朗，隨後引發伊朗對海灣國家及以色列的反擊以來，多國已關閉空域、影響多個航班行程。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）中午在臉書（facebook）發文，支持東協外長就中東局勢發表的聲明。維文表示，針對非交戰國家的升級攻擊，包括以民用及能源基礎設施為目標的攻擊，都是不可接受的；並感謝相關單位為確保新加坡公民安全所作出的努力。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）近日表示，譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的作為，使中東地區瀕臨嚴重且長期動盪的邊緣，並敦促伊朗當局以最大的克制作出回應，呼籲各方避免情勢進一步升級。馬來西亞是以穆斯林為多數的國家，伊斯蘭教是官方宗教。