東協籲中東停火 星國外長：攻擊非交戰國不可接受

中央社／ 新加坡4日專電

中東局勢緊張，東南亞國協（ASEAN）外長聯合聲明，強調立即停止敵對行動的重要性。新加坡外交部長維文今天表示，針對非交戰國家的升級攻擊，包括以民用及能源基礎設施為目標的攻擊，都是不可接受的。

美國以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。伊朗連續針對境內設有美軍基地的波斯灣國家實施打擊，波斯灣地區多座城市傳出巨大爆炸聲響。

東南亞國協外長今天發表聯合聲明指出，對中東衝突進一步升級表示嚴重關切、強調立即停止敵對行動的重要性，並呼籲各方保持最大程度的克制，避免採取任何可能進一步惡化局勢的行動，並透過外交與對話解決分歧，以維護區域和平與穩定；局勢升級令人遺憾，呼籲所有國家遵守國際法與聯合國憲章。

自從美國與以色列攻擊伊朗，隨後引發伊朗對海灣國家及以色列的反擊以來，多國已關閉空域、影響多個航班行程。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）中午在臉書（facebook）發文，支持東協外長就中東局勢發表的聲明。維文表示，針對非交戰國家的升級攻擊，包括以民用及能源基礎設施為目標的攻擊，都是不可接受的；並感謝相關單位為確保新加坡公民安全所作出的努力。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）近日表示，譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的作為，使中東地區瀕臨嚴重且長期動盪的邊緣，並敦促伊朗當局以最大的克制作出回應，呼籲各方避免情勢進一步升級。馬來西亞是以穆斯林為多數的國家，伊斯蘭教是官方宗教。

影／中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

美國聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒。由於多國被迫關閉領空、機場停飛，多名台灣人滯留卡達多日，老中青都有，因求助外交單位回覆只能等待，已有20多名台灣人自組自救會，決定自行洽詢旅行社包車離開卡達，自嘲像「難民」，要搭車到800公里外的沙烏地阿拉伯，希望盡快回到台灣的家。

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

以色列時報4日引述以軍報導，一架以色列空軍F-35I戰鬥機稍早已在伊朗德黑蘭上空，擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130型（Yak-130）戰機。

極為罕見…伊朗革命衛隊稱控制荷莫茲海峽 傳有油輪航經往阿聯

伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險...

大陸如何面對伊朗突變？專家解讀川普「既要又要」布局遏制北京影響力

（德國之聲中文網）美國和以色列發動對伊朗的襲擊，一舉擊斃包括伊朗最高領導人哈米尼在內的數十名該國領導層精英後，中國譴責美國和以色列行動「嚴重侵犯伊朗主權和安全」。中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通

伊朗封能源要道！埃及提「蘇伊士輸油管」急救全球經濟

伊朗宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽，埃及立刻提議，可透過埃及的蘇伊士-地中海輸油管（SUMED），將沙烏地的出口石油，從...

伊朗深陷戰火 美媒：中國大陸避免捲入持久戰「支持有限」

美國對伊朗開火已有4天，華爾街日報報導，中國迄今只在口頭上聲援伊朗，實際支持有限，分析認為中國避免捲入持久的中東衝突，同...

