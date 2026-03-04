快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供
中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供

美國聯手以色列伊朗發動攻擊後，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒。由於多國被迫關閉領空、機場停飛，多名台灣人滯留卡達多日，老中青都有，因求助外交單位回覆只能等待，已有20多名台灣人自組自救會，決定自行洽詢旅行社包車離開卡達，自嘲像「難民」，要搭車到800公里外的沙烏地阿拉伯，希望盡快回到台灣的家。

台灣人吳先生與同行友人共一行6人日前飛往非洲，返程到卡達自由行，未料在卡達最後1天要準備搭機到香港轉機返台時，遇到美伊開戰而滯留卡達當地，今天是第5天。

吳先生說，卡達首都杜哈持續有飛彈襲擊，連日來仍不斷聽到爆炸聲響，甚至有直升機從頭頂上方低空飛過，晚上吃飯也配「爆炸聲」一起用餐。由於滯留數日，卡達航空依舊無法運作，他與同行友人這幾天在外活動，陸續遇上其他同在卡達的台灣人。

吳先生說，這幾天在卡達杜哈遇到的台灣人老中青都有，都是在美伊開戰之後，因航班緣故被迫滯留當地，有的人甚至是要準備前往到歐洲旅遊，去程在卡達杜哈中轉時就遇到戰火，逼不得已而滯留，有三代同堂也有單身者，年紀最小者才6歲、年紀最大70歲。大家患難見真情，一起在餐廳用餐，並互相加LINE組「自救會」互通有無。

吳先生說，除了台灣人彼此交流最新資訊，也有洽詢我國外交單位在沙烏地阿拉伯的辦事處請求協助返台事宜，但辦事處請他們持續留在卡達，等待機場開放再返台。但他們認為等待時日漫長，決定自立救濟，跟其他國外旅客一樣自洽包車離境。

「卡達當地旅行社滿滿都是人，許多外國旅客都是要問包車，希望盡快離開卡達。」吳先生也拍下前往旅行社的影像，可見旅行社擠滿人潮，他說，由於卡達持續有飛彈襲擊，預估機場短時間內還不會開放，已經有不少歐美、大陸旅客果斷包車離開卡達，他們一行台灣人昨晚也到旅行社洽詢，決定今天下午也要搭包車趕快離開。

吳先生說，包車1人收費250元美金，換算台幣約8000多元，他們也自嘲「像是難民」，如上演戰爭片一般；預計下午要搭車離開卡達，準備前往沙烏地阿拉伯，預計車程8小時、路程8百公里，逃難路程幾乎可以環台灣一整圈。

「不只遇到戰爭，還遇到中東齋戒月。」吳先生也提到，自己隨遇而安秉持樂觀態度，面對戰火不太害怕，正好這幾天遇到一年一度齋戒月，早上8時到下午5時半完全無法喝水與進食，外頭餐廳也沒有營業，一行人能只能盡量早上吃飽應變，好在幾天下來也習慣了，只能說是人生難得且特別的經歷，希望能平安順利返台。

中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供
中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供

中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供
中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供

中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供
中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供

自救會 旅行社 台灣人 卡達 中東 戰爭 伊朗 美國 以色列

延伸閱讀

滯留中東旅客「沙漠大逃亡」！包車6小時趕航班 花10萬元返家

撤離波灣需求暴增 包機赴歐最高748萬元

中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動

中東空運有限開放 大批旅客受困第3天難返鄉

相關新聞

影／中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

美國聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒。由於多國被迫關閉領空、機場停飛，多名台灣人滯留卡達多日，老中青都有，因求助外交單位回覆只能等待，已有20多名台灣人自組自救會，決定自行洽詢旅行社包車離開卡達，自嘲像「難民」，要搭車到800公里外的沙烏地阿拉伯，希望盡快回到台灣的家。

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

紐約時報3日分析指出，在美國與以色列對伊朗開戰後，伊朗的首要目標就是生存下來。為了達到這一點，德黑蘭當局希望提高美國總統川普承受的戰爭代價，包括美軍傷亡、能源成本與通膨壓力，試圖促使川普宣布勝利並收手。

伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？油市分析家有共識

在伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（LNG），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶100美元重要心理關卡？

極為罕見…伊朗革命衛隊稱控制荷莫茲海峽 傳有油輪航經往阿聯

伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險...

川普扳不倒伊朗神權政府 卻正面臨地緣政治殘酷洗牌

飛彈、無人機與轟炸機互轟5天後，與美以聯軍與伊朗的戰鬥正在走向持久戰，最初將是以周為單位，接著可能以月為單位，而這恐是美國不想要的結局。美以在第一階段的戰鬥中雖取得部分勝利，但他們卻正在輸掉戰略。而輸掉戰略的結果是：美國不會被迫離開中東，但它在中東的地位將大不如前。

打擊真主黨…以色列空襲住宅大樓5死 黎巴嫩貝魯特飯店也遭擊中

黎巴嫩國營媒體今天說，以色列空襲擊中貝魯特一家飯店，還攻擊黎巴嫩東部一處住宅區大樓，造成該大樓5人罹難及15人受傷，還有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。